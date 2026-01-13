高鐵延伸宜蘭划不來？柯文哲質疑炒地皮 籲辦政策辯論

高鐵延伸宜蘭案，柯文哲質疑炒地皮，呼籲辦政策辯論。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭案綜合規劃經國發會審議通過，即將進入核定階段，民眾黨創黨主席柯文哲今天(13日)在宜蘭被問到此事，直指應政策性討論，質疑此案在炒地皮，應該舉辦政策辯論。

前行政院政務委員張景森在臉書貼文，以「北宜高鐵不要硬幹到底」為題，批評北宜高鐵延伸案是公共決策失序案例。柯文哲今天到宜蘭四結福廟上香，媒體問他，對於需要4000億元的高鐵延伸宜蘭案有何看法。

柯文哲表示，宜蘭要高鐵還是北宜直鐵？還是整個北宜線原來舊線路效益的改善 ，甚至國道5號優化、台62線，這一大堆問題，若要政策辯論就來政策辯論，現在講明白就是炒地皮，這是整個國家要面對的問題。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說，宜蘭交通問題絕對不是高鐵就可解決了，民進黨政府從直鐵開始評估，現在只剩高鐵，過程中當然有些人不滿意，她贊成整體評估重新討論。

