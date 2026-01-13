高鐵延伸宜蘭前官員籲喊卡 國發會：具投資效益

（中央社記者潘姿羽台北13日電）高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，近日前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人呼籲喊卡。國發會今天晚間發布新聞稿指出，此為國家重大建設計畫，已經過交通部完整的評估與規劃，以重大建設與國土空間規劃的觀點而言，具有投資效益。

國發會新聞稿指出，高鐵延伸宜蘭是交通部基於「全國高快速鐵路網整體規劃」架構下的政策規劃。交通部因北宜直鐵方案穿越翡翠水庫集水區具環評爭議，經評估後，推動高鐵延伸宜蘭，該方案有助於改善目前台鐵樹林至七堵路段的運輸瓶頸、紓緩宜蘭聯外交通，以及增加花東鐵路運輸運能，除了提升整體軌道運輸效能，也能提供花東地區新的聯外運輸模式，對區域交通平權也有助益。

依據交通部鐵道局所做民意調查，沿線居民有79.6%支持，且全案已於114年8月通過環境部環評審查委員會審議通過。

國發會指出，依交通部內部評估，北宜直鐵（繞行東北角路線）方案建設經費約需新台幣2220億元，非外界所言只要1000多億元。高鐵延伸宜蘭計畫經費雖需3521億元，但未來高鐵台北至宜蘭交通時間僅需28分鐘，相較目前台鐵台北至宜蘭交通時間約68至82分鐘，或北宜直鐵（繞行東北角路線）方案須56至64分鐘，更具時間效益與競爭力，以重大建設長期觀點而言，具有投資效益。

國發會表示，審議高鐵延伸宜蘭計畫時，並非只考量交通部所提的交通效益，而是以國土空間規劃的觀點，考量高鐵延伸宜蘭後，帶動的區域空間結構轉變與東部產業發展。

國發會進一步指出，在國發會規劃6大區域產業及生活圈規劃架構下，也是以高鐵延伸宜蘭為前提，將宜蘭納入首都圈黃金廊帶生活圈，也就是著眼於未來透過高鐵串聯首都圈黃金廊帶及桃竹苗大矽谷生活圈，可以紓緩北北基空間發展「人屋雙老」的侷限，提供更大的都會發展腹地，同時帶動東部觀光，連結花東慢活城鄉，讓宜花東與北台區域各縣市更加緊密互動與發展。

國發會強調，高鐵延伸宜蘭是國家重大建設計畫，已經過交通部完整的評估與規劃，國發會審議時也依程序邀集相關部會共同會審，程序完整且完備。北宜直鐵方案雖能改善部分交通現況，但高鐵方案的長期效益更是國發會所重視，未來國發會仍會站在國家整體公共利益與長期發展，協助行政院審議重大公共建設計畫。（編輯：潘羿菁）1150113