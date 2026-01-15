高鐵延伸宜蘭定案 東北角四鄉鎮籲預留設站空間
高鐵延伸宜蘭規畫案路線近期定案，「北宜高鐵東北角四鄉鎮促進會」今（15）日與在地民意代表赴澳底國小對面召開記者會，呼籲高鐵在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮四鄉鎮預留一個設站空間，指出路線因四鄉鎮人口老化流失嚴重，若重大交通建設不納入東北角，將造成偏鄉再次被邊緣化。
高鐵延伸宜蘭規畫沿途將經過南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，但並未經過瑞平雙貢四鄉鎮火車站。促進會會長趙國棟表示，東北角四鄉鎮觀光資源豐富且具國際發展潛力，這些景點若能透過高鐵設站作為交通節點加以串聯，有效引進觀光人潮促進旅宿、餐飲、文創等發展，重振區域經濟。
趙國棟強調，只需以低成本在此四鄉鎮先預留一個空間，作為未來可能新增高鐵的交通節點，不僅能吸引投資挹注，也有助創造在地就業，減少人口外流並縮短城鄉差距。
「因為東北角四鄉鎮沒落太久了，不是說還沒建就要吵，只是留一個希望」，趙國棟強調，東北角真的沒落太久了，因此建議中央採「預留空間＋需求觸發」的彈性模式，也讓東北角能夠真的有機會為未來發展預留空間。
促進會指出，高鐵苗栗站、彰化站、雲林站等站初期都因交通不便被視為蚊子站，後期運量回升，不僅改善區域交通還帶動產業。尤其是板橋站距台北站僅5-6公里，當初被質疑間距太近，但是現在成為全台第二大站。
促進會希望，高鐵不應只是都會區運具，更應成為偏鄉連結未來發展的重要契機，期待新北市東北角四鄉鎮不該成為「高鐵過境的孤島」。
