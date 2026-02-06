高鐵延伸宜蘭影響 台鐵初估營收減少6.27億

▲高鐵延伸宜蘭案，台鐵初估營收預計每年減少6.27億。（資料照／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 高鐵延伸宜蘭案爭議延燒。台鐵指出，對於運量和營收都會造成影響，初估每年預計減少6.27億。但對於營運損失，勢必爭取合理的補償機制。未來也會有結構性的改變，包括路線、車種的分配要有好的布局，還有車站服務等，持續推動升級。

針對高鐵延伸宜蘭案，台鐵公司總經理馮輝昇今（6）日表示，台鐵運量及營收都會受到影響，初步估算約減少6.27億元、運量減少約7、8千人。他提到，台鐵屬於區域通勤運輸，以中距離的為主要經營市場，而高鐵則屬中程至長程區位。

馮輝昇說，高鐵延伸至宜蘭的著眼點並不僅是台北到宜蘭這段，在整體運量分析事提出西部走廊的台中、或到更南端，如嘉義、台南等旅客。他指出，台鐵提及對於宜蘭地區轉乘運輸須有特別詳細規劃，從高鐵轉乘台鐵，讓前往東部的旅客可透過複合運具的運輸方式滿足需求。

檢討北宜路廊服務 釋放北部運輸路廊容量

馮輝昇說明，台鐵對於北宜路廊的服務也在檢討營運模式，以空出北部運輸路廊的容量，減輕高鐵到宜蘭的衝擊，這部分也正在研析。他提到，過程中也有表達是配合政策辦理，依照設置條例規定，若配合政策影響因素，導致台鐵營運損失，應納入合理的補償機制，讓台鐵營運合理化。

而台鐵就整起案件的立場，馮輝昇認為，台鐵一定會配合辦理，但同時也會自行進行營運模式的調整，盼在延伸案的推動過程中，同樣要進行雙鐵複合運輸的規劃配套，並讓台鐵營運受影響程度降低。

台鐵董事長鄭光遠說，這是國家重大政策，作為國營公司，「基本上是樂觀其成」，且就運具分工的專業角度，高鐵乘載的是長程、台鐵屬於中短程，但同時造成台鐵營運損失的部分，還是應有合理機制補償。

另外，台鐵也要有結構性的改變。鄭光遠指出，車種分配上要有好的布局，還有車站硬體、軟體服務等，讓旅客有溫度、有感覺，取得旅客信興，一方面找回老朋友、也創造更多新旅客，因為台鐵的車站就在市區，「到了車站就到家了。」

