高鐵延伸宜蘭挨轟「史詩級錯誤」！柯文哲直言：炒地皮

民眾黨前主席柯文哲13日前往宜蘭為黨內宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選時，針對案案的北宜高鐵建設計畫提出批評，直言4000億元預算不符合市場經濟效益，更爆料「其實講明白啦，根本在炒地皮嘛！」呼籲應展開政策辯論，討論哪一個方案最有效率，而非只是喊口號。陳琬惠則表示，各方有不同意見，請行政院暫緩核定此案。

前民眾黨主席柯文哲質疑高鐵延伸宜蘭根本是「炒地皮」（攝自中天新聞）

北宜高鐵建設計畫近期引發各界質疑聲浪。行政院前政務委員張景森近日在臉書發文批評，政府正準備投入約4000億元興建北宜高鐵，但恐怕解決不了宜蘭真正的交通問題，還有可能成為政治操作下的高風險投資。他指出，高鐵延伸至宜蘭並非出自完整的國家高鐵發展藍圖，而是在「北宜直鐵」因環評受阻後政策急轉彎的產物，呼籲賴政府「不要硬幹到底」，批評台鐵到宜蘭僅4，50公里卻要投入4000億元高鐵經費，可謂「史詩級錯誤」。

廣告 廣告

柯文哲受訪時表示，宜蘭交通還有許多問題需要討論，除了「北宜高鐵」還是「北宜直鐵」，還是國道5號的優化，甚至台62線要不要趕快蓋等問題，「如果要政策辯論，那就真的來辯論，不是那種喊口號」。他強調，真正要去討論的不是只有北宜高鐵，到底是要高鐵還是要北宜直鐵？還是整個北宜線原來舊線路的效益改善？這一大堆問題需要政策辯論，這才是國家政府真正要去思考面對的問題。

張景森批高鐵延伸宜蘭是「史詩級錯誤」（資料照片）

陳琬惠則說，當然非常多宜蘭人期待北宜高鐵，但費用從1800億暴漲到4000億，「為什麼在民進黨執政之下，這整個過程好像變成了一個政治紅利？推進速度並不是很順暢。」她質疑，從1800億到4000億的過程當中，到底裡面增加了什麼樣的錢？是不是有效率？張景森提出問題後，大家可以重新思考，宜蘭問題絕對不會是高鐵就可以解決的。

陳琬惠強調，宜蘭交通問題還包含雪隧的優化問題，還有台62線到底要不要趕快蓋，民進黨政府從直鐵直接跳到只評估高鐵，這過程當然會有些民眾是不滿意的。她請行政院暫緩核定此案，不應該在這個時候直接喊4000億北宜高鐵然後就要蓋下去，應該通盤做整體的重新討論或政策辯論，盡快進入政策討論。

高鐵延伸宜蘭案交通部送行政院核定（攝自高鐵官網）

除了張景森外，內政部前部長李鴻源也質疑，不是要問高鐵能否到宜蘭、屏東，而是為何要到達？前交通部長賀陳旦更表示，若行政院核定，他會提出訴願等法律行動，藍綠前政務官齊聲喊卡。北宜高鐵計畫路線自高鐵南港站至宜蘭，沿線經台北市南港、新北市汐止、平溪、雙溪、貢寮及宜蘭頭城、礁溪、壯圍、宜蘭市行政轄區，總長60.6公里，去年8月通過環評，國發會去年底審議通過，後續待行政院核定，行政院工程會主委陳金德估計，2029年動工，最快2036年通車。

延伸閱讀

陳佩琪參選2026？柯文哲鬆口：她不參選僅助選

「土城十講」合體柯文哲聊什麼？蔡正元搶先曝光勁爆內容

名嘴諷「支持柯文哲女兒幫陳昭姿代孕」 童仲彥轟綠媒爛嘴：我火了