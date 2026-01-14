高鐵延伸宜蘭是史詩級錯誤？鐵道局稱台鐵不會沒人搭 「運能大增3倍」雙鐵相輔相成

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

高鐵延伸宜蘭近期引發熱議，前行政院政務委員張景森批評，原本1764億的建設暴增4000億元，導致成本倍增、效益消失，更直指「北宜直鐵變高鐵是決策錯誤源頭」；前交通部長賀陳旦也說，北宜高鐵興建費用已暴漲4000億，較北宜直鐵興建預算高出3倍，未來票價也會貴3倍；且政府對於北宜高鐵計畫的行政程序錯誤，且對宜蘭當地發展毫無計畫性，凸顯這是錯誤的政策。

賀陳旦批評，對宜蘭當地發展毫無計畫性，凸顯這是錯誤的政策。（圖／記者盧逸峰攝）

面對官僚及學者的批評，交通部鐵道局今（13）日回應，高鐵延伸宜蘭計畫預期可使臺北至宜蘭行程縮短至約28分鐘，大幅提升東部可及性，並擴充整體軌道運輸量能至現況3倍以上，有效紓解東部一票難求問題，預估計畫目標年，尖峰小時單向計畫開行4班次，可移轉部分國道5號旅次，改善臺鐵「樹林－七堵」長期路線容量飽和瓶頸，透過高鐵及臺鐵有效分工，進而打造環島高效鐵路網，提供臺北至花蓮90分鐘軌道運輸服務。

鐵道局強調，高鐵延伸宜蘭通車後，其服務並非侷限於臺北至宜蘭60公里之範圍，而是將既有350公里的西部高鐵延伸，形成410公里串聯東西部的高鐵路網；未來高鐵與臺鐵並非替代關係，而是分工互補，高鐵將專責中長程城際運輸，臺鐵則強化區域與通勤服務，二者相輔相成。西部高鐵經驗亦顯示，高鐵通車後不僅未排擠臺鐵，反而帶動整體運量及營運雙雙成長，高鐵延伸宜蘭亦有助促進宜蘭地區TOD發展、東部區域均衡及減碳運輸，符合國家長期公共利益與淨零政策目標。

鐵道局坦言，高鐵延伸宜蘭案，前期估算總經費1,764億元係以109年為基年、站址設於宜蘭車站、路線長56.4公里，且未納入基地及購車費用；其後，因基年調整為113年，並將基地及購車費用納入，同時配合站址調整至目前規劃位置、路線增加至60.6公里，並綜合考量通膨、營建物價上漲及工程條件變動因素，總經費遂調整為3,521.8億元，至於直鐵方案倘依相同條件估算，其經費亦需約2,220億元，已非外界所言僅1,000億元。

針對全案目前審議進度，鐵道局說明，目前交通部於去年11月已將綜規報告報請行政院審議中，相關評估作業及計畫報核程序悉依環評法及行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點等規定辦理。

