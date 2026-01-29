高鐵延伸宜蘭案惹議 賀陳旦與民團盼公開辯論

（中央社記者余曉涵台北29日電）高鐵延伸宜蘭案，前交通部長賀陳旦今天與多個民間團體再度表示，鐵道局將直鐵數據灌水，刻意排除直鐵方案，盼交通部出來辯論。交通部長陳世凱重申，交通部立場就是務實延伸。

高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，近日前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人呼籲政府喊卡。

賀陳旦今天與民間團體公民幫推、台鐵產業工會等多個民間團體舉行記者會，指交通部鐵道局刻意將直鐵數據灌水，刻意排除直鐵，並呼籲交通部應該公開辯論。

賀陳旦表示，辯論不是目的，主要是希望可以把相關議案公開討論，幫助找到一個最好的執行方向。賀陳旦說，目前直鐵與高鐵的比較都用不同的基礎在討論，應該要用同一個路線來看才較合理，加上直鐵方案是10年前方案，並未隨著時間及技術進步進行調整。

賀陳旦表示，目前提出的高鐵延伸宜蘭案可行性研究與提報行政院報告篇章一模一樣，這部分顯示沒有認真進行評估，加上鐵道局稱直鐵方案會有拆遷問題，但高鐵也有拆遷問題。

前台北市交通局長濮大威說，目前提出的高鐵延伸宜蘭方案，都沒有提出淨效益，也未提環島高鐵，顯然不是有專業性考量的思維，且政府若要推行高鐵方案，也需要向台鐵及高鐵員工說明對這兩家公司的未來影響。

台鐵產業工會理事長曹嘉君表示，台鐵新車的爬坡能力已經可以達到高鐵的能力，鐵道局說直鐵方案會有購車成本，「但難道高鐵沒有嗎？」若高鐵延伸宜蘭方案通過，將會衝擊台鐵營收，光每年票收就將短收新台幣8億元，讓台鐵員工成為犧牲品。

對此，陳世凱在立法院接受媒體聯訪時表示，在高鐵延伸的議題上，交通部的立場就是務實延伸，在科技可行、國家財政能夠負擔的狀況下，務實討論高鐵延伸議題。

對於賀陳旦將與民團向行政機關下辯論戰帖，陳世凱指出，專業上的討論已經相當多，不一定是用辯論的方式，過去已經有很多次的討論。（編輯：管中維）1150129