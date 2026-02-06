高鐵延伸宜蘭案民團遞陳情書 質疑環境部審查報告疑點多

全力支持高鐵延伸宜蘭案，6日上午，許多宜蘭當地民代集結環境部前表達心聲。

壯圍鄉公所鄉長沈清山表示，「宜蘭人沒什麼很多的要求，只要一條高速鐵路，這樣那邊的人來給他反對，他們是住在宜蘭嗎？」

不過就在同一時間，民間團體和宜蘭鄉親也集結在環境部前，他們認為上個（1）月9日由環境部正式公告的高鐵延伸宜蘭審查結論，有許多疑點沒有釐清。

當地民眾認為，高鐵延伸宜蘭案不只有數百戶居民受到影響，還包含43公頃的農地以及私有地徵收等問題要解決，認為應該妥善和當地居民溝通、開說明會，加上高鐵延伸宜蘭，工程將產生961.7萬立方公尺土石方，又要放置何處，也得清楚說明。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，「超過960萬的土石方完全交代不清楚，這些大規模的土石方它的去處是要往哪裡去？大規模的徵收可能對於社會對於環境、對於經濟、對於產業所會造成的衝擊，在我們的環境說明影響書裡都刻意地迴避。」

前交通部長賀陳旦認為，「直鐵被好像這個醜化，這個裡面有很多事情其實是鐵道局沒有交代清楚，他們在程序當中不斷地去更替數據，等於是美化高鐵現在的效果。」

前交通部長賀陳旦表示，如果現任交通部長陳世凱不方便接受北宜高鐵案辯論，也能透過幕僚說明討論。最後民間團體遞交陳情訴願書給環境部，環境部對此不回應；鐵道局僅以文字說明表示，針對開發計畫所提疑慮先前均以客觀、專業數據多次說明。

