高鐵延伸宜蘭案遭賀陳旦質疑美化數據 陳世凱：有專業評估

高鐵延伸案爭議不斷，前交通部長賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭案數據過度美化，交通部長陳世凱今天說，賀陳旦曾任交通部長，應清楚數據可否過度美化，此案除鐵道局外，還找專家學者評估，不需要被質疑。

去年台灣高鐵全年旅運首度突破8000萬人次，董事長史哲（右）28日說，首部N700ST新世代列車8月將運抵台灣，待新車全數上線，尖峰運能可提升25%，長 遠願景盼增50%。（中央社）

台灣高鐵在2007年1月正式通車營運，明年將滿20周年，為因應運量持續成長，台灣高鐵向日本採購12組新世代列車N700ST新世代列車，預計首部新車今年8月運抵台灣。

陳世凱今天出席高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠上梁典禮接受媒體聯訪，被問到高鐵延伸屏東計畫，部分人士認為屏東站地處偏遠，銜接墾丁或恆春不容易。

台灣高鐵左營基地增建「第二車輛檢修廠」，28日舉行上梁典禮，邀請台灣高鐵公司董事長史哲（前排右起）、交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁共同主持祈福儀式。（中央社）

陳世凱回應，高鐵已營運近20年，將邁入新的階段，除了迎接新的列車外，很多民眾關心高鐵延伸的議題。交通的路網、路線本來就應該漸漸地往前延伸，在工程科技可行、國家預算能負擔狀況下，交通部支持高鐵穩健、務實延伸。

對於賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭案，並認為相關數據可能過度美化，陳世凱表示，歡迎各方面理性而且依據事實的討論，「賀陳部長有擔任過交通部長，交通部的數據可不可以過度美化，他應該相當清楚，他在部長任內的所有的數據有被美化過嗎？應該不會啦。」

陳世凱認為，交通部鐵道局所提出的數據都是有依據，除了鐵道局本身的專業外，還找了很多專家學者共同評估，並不是只有少數人在評估，「所以這方面的專業跟理性的評估，我想不需要被質疑」。