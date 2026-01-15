高鐵延伸宜蘭案! 東北角四區憂被邊緣化 居民爭取預留站

生活中心／陳崇翰 陳妍霖 莊柏驊 新北報導

北宜高鐵路線定案，不過新北東北角民眾組成"北宜高鐵東北角四鄉鎮促進會"，前貢寮鄉長帶著居民出來向中央喊話，雪隧通車後，嚴重影響東北角產業、人口流失，如果高鐵，又從新北東北角過境不停，只怕又會被邊緣化，希望能預留高鐵站的設站空間，為偏鄉爭取繁榮機會。

「東北角要繁榮，預留高鐵站！」長輩們拉著白布條，高喊口號，因為高鐵延伸宜蘭計畫定案，地方要向中央爭取，要高鐵設站。

前貢寮鄉雙玉村林姓村長表示，「我們貢寮區非常落後，交通不便，所以大家村民一致希望說高鐵，宜蘭高鐵從這邊過了時候，從這裡設個站，給我們這邊觀光帶來一些經濟效益」。



貢寮在地年輕人也說，「餐廳，然後做美食的，如果這邊有帶動起來的話，對當地的居民會有一個很不錯的發展，然後讓年輕人可以再回來」。





前貢寮鄉長陳世男表示，「當初濱海公路通車的時候，確實給四鄉鎮帶來一些經濟周邊效益，那雪隧通車後這個地方沒落了，那其他人都大概要觀光也不會到這個地方來，那現在要做這個北宜高鐵，希望說政府為地方這個預留一個預設站，如果可以在這個地方停留」。



北宜高鐵東北角四鄉鎮促進會會長趙國棟指出，「四鄉鎮都是一體的，我們是同選區的，而且是很相近的居民，政府應該可以找出一個不是很大的站，但是未來就像高鐵一樣，它有站站停也有直達車，在未來時間到的時候它就有一個希望能夠停，因為經過幾十年的變化很大，我們是為未來留一個空間在」。

年輕人也站出來，自從雪隧通車後，嚴重影響東北角產業、人口流失，如今，高鐵延伸宜蘭計畫，預計從南港延伸到新北汐止、平溪、雙溪及貢寮，再到宜蘭，如果高鐵又過境不停，就怕又被邊緣化。

看看台2線，北部濱海公路，平時沒什麼車流量，幾乎空蕩蕩，偶而才有一兩輛大車呼嘯而過，就連市區也一片寂靜，也難怪居民焦慮，就擔心地方發展沒有翻身機會。

