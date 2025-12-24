高鐵延伸宜蘭案 林國漳：多數宜蘭人歡迎設站

〔記者江志雄／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭案，地方上有不同意見，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說，多數宜蘭人是歡迎的，加上此案已通過環評，看來勢在必行，但日後要加強在地接駁，才有利於產業及交通發展。

林國漳今天上廣播節目《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚說，雪隧假日塞車嚴重，他有過不愉快的塞車經驗，很久沒去宜蘭了，順勢提出高鐵議題，詢問林國漳的看法。

林國漳說，宜蘭高鐵不只通到台北，也可透過交通網連接到中南部，若要建置高鐵環島路網，宜蘭必須設站，宜蘭人對於高鐵案的態度，多數人歡迎，但也有反對意見，有人認為花這麼多錢值得嗎？或是擔心帶來環境上相關衝擊，當年建造雪隧同樣有反對聲音。

廣告 廣告

林國漳說，高鐵延伸宜蘭只到宜蘭市，接下來要有好的接駁，才有助於地方發展。

另外，主持人要他談談宜蘭的「三好」與「三壞」，林國漳說，宜蘭的「三好」，包括好山好水、有文化底蘊、人情溫暖，不足之處有塞車、產業單一(工作機會有限)、工作待遇有待提升，他要爭取設計、研發之類沒有污染的高科技產業到投資。

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭縣長選情升溫 民進黨林國漳力拚成為宜蘭人的最大公約數

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

被鄭麗文批「不需要這樣挑釁地發問」 當事學生傻眼還原狀況！

漏網鏡頭》藍白4度封殺國防特別條例 林沛祥舉手表決冷笑瞧綠委

