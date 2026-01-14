高鐵延伸宜蘭案 縣府民代籲中央早日核定開工

（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）高鐵延伸宜蘭案受各界關注。宜蘭藍綠陣營今天齊聚縣府前參與「力挺高鐵」行動，宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，交通是宜蘭發展命脈，呼籲行政院早日核定開工。

高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，近日前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人呼籲喊卡。

為表達不同意見，宜蘭縣壯圍鄉公所今天發起「力挺高鐵」行動，集結民眾到縣府前發聲。林茂盛、民進黨立委陳俊宇也前往參加。

壯圍鄉長沈清山表示，高鐵延伸宜蘭案原本待行政院核定後即可定案，但近日媒體上又有退休官員表達片面意見。為表達對中央政策的支持，特別發起「力挺高鐵」行動，表達地方上不分黨派對宜蘭高鐵的堅定支持態度，希望行政院也能堅定立場，儘速核定，才是對台灣交通最好的規劃。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，目前高鐵延伸宜蘭案可行性評估已獲核定、環評也已通過，國發會也完成綜合規劃審查，現階段僅待行政院最後核定。宜蘭發展最重要的是交通建設，高鐵也能有效緩解國道5號塞車問題，宜蘭地方都支持高鐵建設。

他表示，迎接高鐵來臨，縣府也已超前部署「高鐵車站特定區」都市計畫，預計今年6月送交通部，促請中央儘速核定，早日開工，力拚2036年完工通車。

民進黨立委陳俊宇表示，高鐵延伸宜蘭案在相關行政程序上早已正式進入作業，現在若再回頭爭論高鐵或北宜直鐵，只會浪費時間、延宕重大建設進度。

陳俊宇說，高鐵延伸宜蘭案是宜蘭地方不分黨派的共識，這不只是地方建設，而是全台「一日生活圈」鐵道網，更是串聯台北到台東、屏東的關鍵路段，不只宜蘭人使用，全台民眾都受益。（編輯：林恕暉）1150114