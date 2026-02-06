高鐵延伸宜蘭爭議未止 民團控訴程序混亂諸多疑點尚未釐清 向環境部提交訴願書

高鐵延伸宜蘭爭議未止，反高鐵延伸宜蘭，民團控訴程序混亂諸多疑點尚未釐清，向環境部提交訴願書。（圖：公民幫推提供）

高鐵延伸宜蘭案再度成為焦點。民團「公民幫推」與前交通部長賀陳旦、前台北市交通局長濮大威及「宜蘭縣野鳥協會」、「守護宜蘭工作坊」、宜蘭縣在地獨立書店老闆等，日前於上週四的1/29在台大校友會館召開記者會，除批評程序混亂及鐵道局胡謅數據，刻意排除直鐵的同時刻意美化高鐵外，交通部長陳世凱也於上週四的交通委員會結束時也向媒體表示，民團在北宜高鐵案上的數據都引用錯誤，政府不會亂花錢，此番言論更引來前政務委員張景森打臉，並向交通部長喊話「快來加我臉書，就能知道真相」。公民幫推今（六）日與環境法律師詹順貴及多位宜蘭鄉親、嶼伴書間創辦人等，於環境部大門前齊聚，為表示對於程序混亂與報告書諸多疑點尚未釐清，向環境部提起訴願。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，高鐵延伸宜蘭計畫的環境影響說明書與環評報告，自始未納入與「高鐵宜蘭站特定區計畫」之間不可切割的關聯性，也未評估該特定區開發可能帶來的環境衝擊。康芳銘指出，高鐵營運高度仰賴宜蘭站特定區開發挹注財源，依法應自第一階段環評即一併評估，「但相關文件卻完全缺漏」，屬於在資訊不完整下作成的違法判斷。康芳銘認為，該案涉及超過六成用地需徵收，宜蘭段將拆遷百餘棟住戶、影響大量農地，若加計特定區計畫，更可能區段徵收逾四00公頃優良農地，相關對農民生計與地方社會結構的衝擊皆未納入評估，同時，工程將產生九六一點七萬立方公尺土石方，但處置地點與期程高度不確定，卻仍匆促通過環評，質疑程序明顯不符合法令要求。

宜蘭縣環境保護聯盟理事長孫博萮則說道，高鐵延伸宜蘭計畫依法應與「高鐵宜蘭站特定區計畫」一併進行環境影響評估，才能確實檢視兩案疊加所產生的加乘效應，尤其對縣政中心、交通負荷與土地利用的整體衝擊。然而，開發單位未依規定整合評估，已影響環評判斷的完整性。孫博萮批評，環評初審小組有多位委員明確要求加開地方說明會，但開發單位僅消極「配合」，未實質補足地方溝通程序，最終環評仍然通過，形同環評委員否定自身要求，嚴重削弱審查機制的公信力。此外，環評說明會後的「現勘」僅停留在現地說明，未就環境影響疑慮進行任何實質查勘，程序明顯流於形式，存在重大瑕疵。

臺灣鐵路產業工會理事趙尚喆則認為，每一項動輒上億的公共開發案，政府有責任聽取所有利害關係人意見，周全考量所有因素，但涉及高達四千億總工程款的北宜高鐵，交通部與鐵道局卻始終視而不見，員工做為利害關係人交通部卻未曾詢問過意見，更對臺鐵及宜蘭地區採取「只拿不給」的心態，不僅未解決宜蘭地區旅客運量、轉乘與接駁問題，更衍生了諸多不可逆之結果。

趙尚喆抨擊交通部與鐵道局先射箭再畫靶的討論，一味地否定北宜直鐵投資改善臺鐵的重要性、對於造成台鐵東部幹線虧損也未有任何應對措施，卻矛盾的在北宜高鐵計畫當中要求台鐵設站、調整班次協助轉乘與接駁，毫不掩飾放棄台鐵改革的態度，這種對台鐵「只拿不給」的心態，才是政府公司化臺鐵的真正用意。」因此產工參與公民幫推等團體對環境部的訴願以及後續的救濟程序，拒絕不周延的政策！

宜蘭縣民游翠萍特地北上參加記者會，痛批如此重大的國家建設，政府卻缺乏與地方溝通，導致在地人直到最後一刻才得知相關規劃，「根本是不尊重在地聲音」。游小姐質疑：「為什麼我們在地到這麼後面才知道有這件事情？相關單位為什麼都沒有通知？」她表示，高鐵路線與站址的選擇直接影響在地居民的生活與權益，但相關單位在決策過程中卻如同隱形，讓居民感覺像是「局外人」，直到方案大致底定才被動告知，這種「突襲式」的作法令人無法接受。游翠萍認為，政府在推動重大交通建設時，只顧著上面的決策，卻忘了最基本的程序正義與民眾告知，呼籲政府應給在地人一個合理的交代。

而來自宜蘭，在壯圍鄉經營獨立書店的老闆王治德說道：高鐵開進溪北後，將會對宜蘭的地貌產生破壞還有完全可以避免的房屋拆遷，為什麼不能選擇沿著國五的直鐵方案進從頭城進宜蘭，減少破壞及拆遷的同時，還能銜接既有轉乘系統，並同步進行縣內大眾運輸系統的改善與提升。宜蘭縣現在最缺的就是提升大眾運輸系統的品質，基礎建設和內需必須優先建置和完善，才有機會承接外地來的人流和產業。我們反對舉國家發展旗幟的粗暴開發，強烈希望政府先做宜蘭聯外交通的可行性研究評估，並且以環境永續和人本交通為必要核心考量，才能找到最適合的宜蘭的交通改善方案。