高鐵延伸宜蘭衝擊台鐵！每年營收恐減6.27億 擬3措施因應

台鐵公司總經理馮輝昇。（蔡明亘攝）

高鐵延伸宜蘭計畫待行政院核定，爭議持續延燒，民團不滿環境影響說明書與環評報告，今赴環境部提訴願。未來高鐵北延勢必影響台鐵營運，台鐵公司預估，高鐵延伸宜蘭通車後，台鐵每年營收將減少6.27億元，將採取3大措施含轉乘規畫、營運模式檢討、爭取政策虧損補貼。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，高鐵延伸宜蘭後，對台鐵營收和運量都會有影響，預估在140年計畫目標年，每年營收可能減少6.27億元，平日運量估減少9000人次、假日運量估減少1.7萬人次，台鐵是區域通勤運輸，中距離的城際運輸是台鐵的市場，高鐵則屬中長程，而高鐵北延不只是看台北至宜蘭，而是從西部走廊的台中或更南端旅客可搭高鐵赴宜蘭。

台鐵將採取3大措施，馮輝昇說明，首先對於宜蘭地區的轉乘運輸要特別詳細規畫，如何讓旅客從高鐵轉乘台鐵，讓旅客搭台鐵再前往東部，可透過複合運具滿足旅客需求；另台鐵北宜路廊包括南港、福隆、礁溪及宜蘭，營運模式也要檢討，強化利基型市場的運輸服務，減輕高鐵延伸宜蘭後的衝擊；最後則是依台鐵公司設置條例規定，若配合政策因素造成營運損失，應有合理補償機制。

馮輝昇說，以上三點在歷次討論過程，台鐵都已表達立場，國家在整體高快速鐵路網推動計畫，台鐵會配合辦理，但自身也會調整營運模式，盼在此案推動過程，雙鐵的複合運輸相關配套都要做好。

台鐵公司董事長鄭光遠指出，高鐵延伸宜蘭是國家重大政策，台鐵身為國營公司樂觀其成，若衝擊台鐵營運，勢必要有合理補償機制，未來運具分工也要做好轉乘安排，另針對結構性的營運調整，如路線、車種分配等，都要好好思考。

