「高鐵延伸宜蘭計畫」獲國家發展委員會審議通過 有望今年底奉行政院核定 如期125年通車

「高鐵延伸宜蘭計畫」獲國家發展委員會審議通過，有望今年底奉行政院核定，如期一二五年通車。（記者董秀雲攝）

國家發展委員會今(十一)日審議高鐵延伸宜蘭計畫，結論請交通部依會議討論及各機關單位意見完成報告書修正，一周內送國家發展委員會復行政院。縣府感謝中央重視高鐵東延宜蘭，敬請交通部儘速報行政院核定，縣府適時提供行政協助，配合完成都市計畫變更程序及周邊聯外道路規劃興闢，順利一二五年通車，紓解國道五號壅塞問題，讓北宜交通進入全新時代，成為東部交通運輸門戶及樞紐。

藉由高鐵延伸宜蘭契機，從南港至宜蘭預估僅需約二十分鐘，將納入北北基宜生活圈，縣府已著手規劃高鐵車站特定區計畫及周邊交通網路，未來配合高鐵高架路廊下兩側用地規劃高鐵站區往北之聯絡道路，並沿既有鄉道、計畫道路往南續行規劃，跨越蘭陽溪新建橋梁，作為未來宜蘭高鐵站區南北向聯外大道，可望吸引大型企業投資，減少人口外移，讓宜蘭成為宜居生活與創新產業的優質選擇。

交通部鐵道局一O八年十一月廿二日啟動高鐵延伸宜蘭評估作業，歷經四年餘審慎研究後，一一四年三月廿八日行政院核復原則同意此計畫可行性研究之修正方向，並請循序完備環評及提報綜規。嗣後，交通部鐵道局依交通部一一四年七月廿二日綜合規劃報告書審查結果，併同一一四年八月二十日環境部環境影響評估審查委員會審議環境影響評估報告書內容修正，於一一四年十一月二十日提送至交通部，一一四年十一月廿六日交通部將上述成果陳報行政院審議。