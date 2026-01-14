高鐵延伸宜蘭遭批公共決策失序...地方藍綠皆出面高呼：宜蘭人就是要高鐵！促請中央儘速核定

前政委張景森日前批評北宜高鐵延伸案是公共決策失序案例，直言高鐵不可能變成台鐵的替代方案，呼籲該案不要硬幹到底。對此，地方藍綠政治人物今（14日）共同高呼「宜蘭人就是要高鐵！」綠委陳俊宇、藍營議長張勝德、宜蘭縣代理縣長林茂盛等人，集合在宜蘭縣府前廣場，喊話要中央「儘速核定計畫」。

宜蘭壯圍鄉公所今天發起「力挺高鐵」活動，集結近百人到縣府前示威，陳俊宇在現場表示，「宜蘭人要高鐵」是地方跨黨派、跨派系共識，如今重啟高鐵、直鐵辯論是浪費時間，導致重大建設延宕。

陳俊宇說，宜蘭高鐵不只是地方建設，而是全台「一日生活圈」的鐵道網，更是串聯北東屏的關鍵，非僅限宜蘭居民使用，受益者是全台民眾，超過2000萬人次。



對於高鐵延伸宜蘭，張勝德直言，支持中央在宜蘭所規劃的交通及各項重大公共建設，但也必須與在地縣民做好充分說明與溝通，不論是高鐵、鐵路等建設，最重要為是否真正符合宜蘭需求、是否有完整配套、是否能兼顧生活品質與區域平衡。



林茂盛也表示，宜蘭縣府超前部署「高鐵車站特定區」都市計畫，預計今年六月送交通部，並強調交通是宜蘭發展命脈，高鐵能有效緩解國道五號塞車問題，盼中央儘速核定，力拚2036年完工通車。



民進黨宜蘭縣長參選人林國漳也發布新聞稿指出，只要是對縣民好的政策，都應該理性支持、務實規劃，北宜高鐵「值得全力支持」，高鐵專責中長程城際運輸，台鐵則強化區域與通勤服務。

