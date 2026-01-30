「高鐵延伸宜蘭」並非橫空出現 交通部鐵道局：林佳龍任內就已啟動評估規劃

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

高鐵延伸宜蘭案引發爭議，前交通部長賀陳旦昨日與公民幫推等民間團體召開記者會，質疑交通部過度美化高鐵方案，並執意排除原先的北宜直鐵方案。對此，交通部鐵道局回應指出，根據交通部於108年發布的《2020運輸政策白皮書》，已明確揭示建構環島高效鐵路網的行動方案包含「評估與規劃高鐵延伸」；高鐵延伸宜蘭計畫即屬於建構環島高效鐵路網、打造4個90分鐘生活圈的關鍵計畫之一。十

時任交通部長林佳龍於108年發布的《2020運輸政策白皮書》，已明確揭示建構環島高效鐵路網的行動方案包含「評估與規劃高鐵延伸」。（圖／取自臉書）

林佳龍於交通部長任內發布《2020運輸政策白皮書》，其中城際運輸政策包括「提升鐵公路規劃品質與運轉效率，促進國土均衡發展」，其策略為「整體規劃高快速公路及環島高效鐵路網」，行動方案則包含強化「西部高鐵、東部快鐵」的環島鐵路網運輸服務。鐵道局強調，當時即已啟動高鐵延伸的評估與規劃作業。

鐵道局說明，依據該白皮書積極推動環島高效鐵路網建設，打造「4個90分鐘」生活圈，以改善國土空間結構並促進區域均衡發展。高鐵延伸宜蘭計畫作為環島高效鐵路網的關鍵計畫之一，台北至花蓮的行車時間可由現行約140分鐘大幅縮短至90分鐘，並將現有高鐵路網由350公里擴充至410公里，透過高鐵串聯東西部鐵道路網，進一步實現「交通平權」與「均衡臺灣」的政策目標。

鐵道局亦強調，計畫自啟動以來，各項規劃成果皆由陣容完整、分工明確的專業團隊共同研析完成。參與本案規劃的團隊，涵蓋國內外具備重大交通建設豐富經驗的工程顧問單位，包括台灣世曦工程顧問公司、鼎漢工程顧問公司、日本專業顧問及法商 SYSTRA 顧問公司等。團隊成員具備交通、土木、測量、結構、大地、地質、都市計畫、水利、建築、水土保持、環境工程、園藝、機械及電機等多元專業背景，並通過國家考試取得相關專業證照，實際參與本案規劃的專業技師逾60人，於不同階段分別就工程可行性、運輸效益、環境影響及系統整合等面向進行縝密分析與審慎評估。

鐵道局重申，本計畫相關數據均由各專業團隊評估產出，規劃成果所估列的總經費，已完整納入基地建設與車輛購置等項目；並籲請各界本於專業基礎，進行理性且建設性的討論，在相同的假設條件與評估基準下，比較各項方案的效益、成本與影響，提出具體且正確的數據與論證，方能促進公共議題的良性溝通。



