「高鐵延伸宜蘭」台鐵初估年營收減6.27億 董座：盼爭取列政策因素虧損

高鐵延伸宜蘭案去年已通過環評，目前待行政院核定。本報資料照



高鐵延伸宜蘭案去年通過環評目前待行政院核定，預估總經費3,521億元，若順利於2029年動工，最快2036年通車，屆時台北至宜蘭行車時間可望縮短至28分鐘。對於高鐵延伸宜蘭對台鐵運量、營收恐將帶來衝擊，台鐵公司今（6日）雖表達對「高鐵延伸宜蘭」樂觀其成，但初估台鐵營收每年將減少6.27億元，期盼能爭取列為政策因素造成虧損。

針對高鐵延伸宜蘭案，台鐵董事長鄭光遠今天出席新春媒體茶敘時表示，這是國家重大政策，身為國營公司，基本上對此樂觀其成，而從運具分工角度來看，高鐵原本就是著重長程服務，台鐵利基則是在中短程。他強調，若高鐵確定延伸至宜蘭，對台鐵營收勢必造成衝擊，除了期盼能爭取列為政策因素造成虧損之外，其他像是台鐵結構性改變、路線安排、車種分配都需再做思考。

廣告 廣告

鄭光遠並表示，台鐵車站多位於市區，應善加發揮「到車站就像到家」此重要優勢，未來也可思考增加更多運行模式，如跳蛙式直達車、北中直達列車等。面對即將到來新挑戰，台鐵已開始整體布局，包括人員訓練與各項改善措施，持續因應。

台鐵總經理馮輝昇則說，高鐵延伸宜蘭並非只影響台北到宜蘭這段，運量分析還需納入從台中、嘉義、台南前往宜蘭的旅客。他坦言，台鐵初步估算每年減少6.27億元，預計到民國140年時，平日運量約減少9千人，假日減少1.7萬人。

馮輝昇進一步指出3項因應措施：第一、在宜蘭地區詳細規劃轉乘運輸，例如高鐵如何轉乘台鐵，讓前往東部旅客能透過複合運具運輸方式，滿足其需求。第二、台鐵也將針對北宜路廊從南港到福隆、礁溪到宜蘭將進行檢討，如此可以空出北部運輸路廊容量，強化利基型市場運輸服務。

第三，馮輝昇也強調，由於台鐵是配合政策辦理，依照設置條例的規定，若是政策因素造成營運損失，期盼能列入計算。他重申，台鐵將配合國家鐵路運輸整體思維推動計畫，同時，也會進行自身營運模式調整，關鍵在於兩鐵複合運輸配套是否完善，並對營運影響進行適當考量，以降低整體衝擊。

更多太報報導

台中榮總醫師讓「無照廠商執刀」 院方發聲：昨天才看到影片、從重處分

李雅英捐款兒福聯盟29萬元 郁方心繫「剴剴案」怒轟：不要亂捐錢

好運成雙！她尾牙抽中萬元返鄉又刮中百萬