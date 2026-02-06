高鐵延伸宜蘭 台鐵初估營收每年減少6.27億

（中央社記者黃巧雯台北6日電）針對高鐵延伸宜蘭案，台鐵公司今天表達樂觀其成的態度，但坦言對運量和營收將造成影響，初估每年減少新台幣6.27億元，並期盼能爭取列為政策因素造成虧損。

高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，待行政院核定。台鐵董事長鄭光遠今天出席新春媒體茶敘時表示，這是國家重大政策，身為國營公司，基本上對此樂觀其成，而從運具分工角度來看，高鐵原本就是著重長程服務，台鐵利基則是在中短程。

台鐵總經理馮輝昇表示，高鐵延伸宜蘭著眼並不只是台北到宜蘭這段，運量分析還納入從台中、嘉義、台南前往宜蘭的旅客。他坦言，對台鐵的運量和營收一定會有影響，初步估算每年減少6.27億元，若以民國140年估算，平日運量約減少9000人，假日減少1.7萬人。

台鐵也將採取相關因應措施，馮輝昇表示，在宜蘭地區轉乘運輸，必須要有詳細規劃，像是高鐵如何轉乘台鐵，讓前往東部旅客能透過複合運具運輸方式，滿足其需求。

馮輝昇指出，台鐵針對北宜路廊從南港到福隆、礁溪到宜蘭將進行檢討，「這樣的營運模式，可以空出我們北部運輸路廊容量，強化利基型市場運輸服務。」

馮輝昇表示，由於台鐵是配合政策辦理，依照設置條例的規定，若是政策因素造成營運損失，期盼能列入計算。

鄭光遠提到，除了期盼能爭取列為政策因素造成虧損、做好運具分工外，其他像是台鐵結構性改變，以及路線安排與車種分配都需再做思考。（編輯：張雅淨）1150206