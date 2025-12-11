高鐵延伸宜蘭、宜蘭鐵路高架 國發會審議通過

（中央社記者王朝鈺宜蘭11日電）國家發展委員會昨天和今天，分別審議通過宜蘭羅東段鐵路高架及高鐵延伸宜蘭的綜合規劃，接下來送行政院核定後就拍板定案。

行政院政務委員陳金德今天說，他會繼續協助推動，讓宜蘭的關鍵建設穩健展開。

陳金德下午在臉書以「宜蘭交通新篇章」為題發文表示，連續2天，宜蘭的2項重大交通建設都通過國發會審查，昨天是宜蘭羅東段鐵路高架，今天是高鐵延伸宜蘭。

陳金德說，2項工程分屬不同層級，但對宜蘭同樣關鍵，1個是縣內縫合，高架化解決平交道瓶頸、消除都市切割，帶動宜蘭、羅東鐵路廊帶的整體發展；1個是對外串聯，高鐵延伸宜蘭，經費規模將近新台幣4000 億元，是全國環島高效鐵路網的核心工程，強化宜蘭的對外速度與交通韌性。

陳金德說，這2天的審查結果，代表行政程序持續往前，他會繼續協助推動，讓宜蘭的關鍵建設穩健展開。（編輯：方沛清）1141211