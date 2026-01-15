高鐵延伸宜蘭 東北角爭取預留設站

新北市東北角地區風景怡人，但也因地處邊陲交通不便。「北宜高鐵東北角4鄉鎮促進會」15日與在地居民赴澳底國小對面舉行記者會，呼籲高鐵在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮4鄉鎮預留設站空間。（柯毓庭攝）

高鐵延伸宜蘭規畫案路線近期定案，「北宜高鐵東北角4鄉鎮促進會」15日與在地居民赴澳底國小對面舉行記者會，呼籲高鐵在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮4鄉鎮預留設站空間，路線因4鄉鎮人口老化流失嚴重，若重大交通建設不納入東北角，將造成偏鄉再次被邊緣化。在地新北市議員林裔綺指出，東北角鄉親都樂見高鐵設站，也希望中央可以考慮。

高鐵延伸宜蘭規畫沿途將經過南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，但目前路線規畫並未經過瑞平雙貢4鄉鎮的火車站。促進會長趙國棟表示，東北角4鄉鎮觀光資源豐富且具國際發展潛力，這些景點若能透過高鐵設站作為交通節點加以串聯，有效引進觀光人潮促進旅宿、餐飲、文創等發展，重振區域經濟。

廣告 廣告

趙國棟強調，只需以低成本在4鄉鎮先預留一個空間，作為未來可能新增高鐵的交通節點，不僅能吸引投資挹注，也有助創造在地就業，減少人口外流並縮短城鄉差距。趙國棟強調，「因為東北角4鄉鎮沒落太久了，不是說還沒建就要吵，只是留一個希望」，建議中央採「預留空間＋需求觸發」的模式，也讓東北角有機會為未來發展預留空間。

促進會指出，高鐵苗栗站、彰化站、雲林站等站初期都因交通不便被視為蚊子站，後期運量回升，不僅改善區域交通還帶動產業，希望高鐵不應只是都會區運具，更應成為偏鄉連結未來發展的重要契機，呼籲東北角4鄉鎮不該成為「高鐵過境的孤島」。

林裔綺指出，東北角的市區都在邊陲地帶，公共運輸不便，平常多仰賴火車，有些偏鄉地區更只能倚賴免費巴士，因此北宜高鐵不管設站在瑞平雙貢哪區，對地方發展都有極大貢獻，因為高鐵對於民眾來說，除了能夠縮短通勤時間，也可帶動地方觀光，先前曾聽聞有考慮在雙溪或平溪設站，希望交通部可以通盤考量後審慎評估。