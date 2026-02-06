「高鐵延伸宜蘭」衝擊營運！年收估蒸發6.27億 台鐵3措施應戰

台鐵今日指出，高鐵延伸宜蘭後，對台鐵運量和營收將造成衝擊，每年營收估計減少6.27億元。(台鐵示意圖) 圖：台鐵公司／提供

[Newtalk新聞] 高鐵延伸宜蘭案已通過環評，正在等待行政院核定。對此，台鐵今日指出，高鐵延伸宜蘭後，對台鐵運量和營收將造成衝擊，每年營收估計減少6.27億元，不過台鐵的優勢在於通勤和中距離疏運，且車站多位於市區，未來將推動3項措施因應，包含宜蘭地區的轉乘運輸、檢討北宜路廊營運模式、將爭取列為政策因素造成的虧損，不影響績效。

高鐵延伸宜蘭案全長約60公里，預估總經費3,521億元，若順利於2029年動工，最快2036年通車，屆時台北至宜蘭行車時間可望縮短至28分鐘。由於東部目前的大眾運輸主要以火車為主，外界擔心通車後會影響台鐵營運，對此，台鐵總經理馮輝昇表示，初估高鐵通車後，每年營收將減少約6.27億元，預計140年時，平日每天運量減少9千人次、假日每日運量減少1.7萬人次。

不過從政府整體運輸政策來看，各運具都有其最適合的服務區間。台鐵優勢在於通勤和中距離疏運，且車站多位於市區；高鐵則屬於中長程、長程運輸。其實高鐵延伸宜蘭並非只影響北宜運輸，相關運量分析也涵蓋來自西部走廊，如台中，甚至更南端的嘉義、台南等地。

因此為了因應未來的變化，台鐵將採取多項措施。第一，針對宜蘭地區的轉乘運輸，必須進行更周延的規劃，透過高鐵與台鐵轉乘機制，讓前往東部的旅客可藉由複合運具滿足需求。

第二，台鐵正檢討北宜路廊，包括南港至福隆、礁溪、宜蘭等路段的營運模式，期盼釋放北部運輸路廊容量，強化既有市場的運輸服務，減輕高鐵延伸宜蘭對台鐵造成的衝擊；第三，馮輝昇指出，台鐵配合國家政策，依相關設置條例規定，若因政策影響因素造成營運損失，也應將台鐵納入政策影響虧損評估，給予合理計算。

馮輝昇強調，台鐵的立場是，國家從高快速鐵路整體思維推動計畫，台鐵將配合辦理；同時，也會進行自身營運模式調整，關鍵在於兩鐵複合運輸配套是否完善，並對營運影響進行適當考量，以降低整體衝擊。

