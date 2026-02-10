高鐵延伸宜蘭 陳世凱：務實討論推動

（中央社記者余曉涵、黃巧雯台北10日電）針對高鐵延伸宜蘭案，交通部長陳世凱今天說，每個層面建設都有充分溝通和討論，高鐵進入新時代，除了有新車要提升服務外，交通部也應務實討論和推動高鐵延伸。

交通部今天舉行新春記者會，會前交通部長陳世凱接受媒體聯訪時表示，與行政院針對國家整體軌道運輸各層面建設，都有進行充分溝通和詳細討論。

陳世凱表示，高鐵已經20年，進入一個新時代，除了迎接新車提升服務外，交通部也應務實討論和推動高鐵延伸，即在工程科技可行以及國家預算能夠支應的狀況下，進行務實延伸討論。

廣告 廣告

陳世凱表示，大家的意見和想法即使不一樣，但在程序上的專業評估，一定是穩定向前走。

目前立法院中央政府總預算案仍未通過，恐衝擊預定在4月上路的國旅補助和國際行銷案。陳世凱指出，這部分也是交通部擔心的，因為有很多人期待這項政策。

陳世凱表示，希望可以吸引更多國際旅客來台，因此行銷預算就很重要，不少民眾也期待國旅補助，盼立法院儘速審查通過相關預算案。

陳世凱表示，國際旅客來台連續3年穩定且快速成長，其中2024年成長100多萬人次；國旅住房率也提升，國旅人次在2024年達到2.2億人次，皆超越過往。

陳世凱表示，不論國旅或國際旅客人次都有提升，希望接下來努力調整自身體質，讓旅客在旅途中可以享受到更好的品質，讓產業創造出更多產值。

春節疏運方面，陳世凱表示，今年春節連假共9天，交通體系員工比較辛苦，將全力服務疏運需求。交通部也整合各運具，期望達到平衡，例如高鐵比較塞，就希望台鐵能有更重的責任；國道會塞車，因此國道客運就有票價最低4.2折優惠。（編輯：張雅淨）1150210