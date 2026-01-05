高鐵延伸屏東計畫 高雄市區明挖工程長度擴增至逾5公里

高鐵延伸屏東工程，在高雄市明挖長度超過5公里。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕高鐵延伸屏東計畫行政院於2024年底改採進入高雄市區的「高雄方案」，將與台鐵高雄車站共站、再往東延伸屏東，根據最新規劃，高鐵延伸屏東在高雄市區明挖的長度達5.78公里。

「高雄方案」除了工程費大增、工期延長外，最讓人擔憂的是工程進入高雄市的市中心，恐造成長達數年的高雄市交通黑暗期，曾引發不小反對聲浪。2024年11月時，民進黨立委賴瑞隆邀集交通部等官員說明相關規劃，當時鐵道局官員透露，台鐵高雄車站明挖長度可縮短為2.4公里、左營段明挖可縮至1.3公里。

根據交通部鐵道局最新提送的環境影響說明書，高鐵延伸屏東計畫路線長約26.2公里，其中明挖隧道段約5.78公里、潛盾段約11.82公里、引道段0.2公里、高架段約8.4公里。場站部分，高雄市區及屏東端規劃各興建1座地下車站、1座高架車站及1處維修基地。

備受關注的明挖工程在高雄市區共兩部分，從高鐵左營站月台南端尾軌為起點至左營區新莊一路前，及高雄車站段為明挖隧道約3.48公里；另還有潛盾隧道於過鳳山區大智陸橋後改採明挖隧道約2.3公里。上述兩段明挖路段都是高雄市人口最稠密地區。

針對改採「高雄方案」，高市府當時的立場是技術可行，且對交通、民生、環境衝擊最小。

