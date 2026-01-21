高鐵延伸屏東路線重疊台鐵 環委籲說明路網競合
（中央社記者張雄風台北21日電）環境部環評大會今天確認，高鐵延伸屏東計畫進入較嚴格的第二階段環境影響評估。環評委員建議，本案路線與台鐵重疊度高，應加強說明開發必要性、與其他路網間的競合關係。
環境部今天召開環境影響評估審查委員會第44次會議，審查「高鐵延伸屏東計畫（沿台鐵路廊經高雄車站方案）環境影響說明書」。
本案依規定應進行較嚴格的第二階段環境影響評估，依程序今天於環評大會審查。經環評委員提供建議、審查後確認，本案進入二階環評。
環委建議，目前路線與台鐵高度重疊，「仍然不懂路線為何這樣規劃」，且該區域還有「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」計畫；應補充本案與高屏地區已通過環評的交通路網案件競合分析，強化說明開發的必要性及經濟效益。
開發單位交通部鐵道局表示，最初路線是推動後勁溪路廊，然而因行經石化工業區，有工安疑慮，因此後續研議此計畫。
此計畫路線以高鐵左營站月台南端尾軌作為延伸線起點，於台糖六塊厝農場新設高鐵屏東站，與台鐵遷建六塊厝車站共站，路線總長度約26.2公里；配合延伸需求，設置維修基地一座，面積約17公頃，位於規劃中的高鐵屏東站南側。
鐵道局表示，計畫目標設定為在綜合規劃核定後11年（含施工期8.8年）完工通車。今天確認進入二階環評，後續將依會中建議進行範疇界定。
另外，本次大會也審查「高速鐵路環境影響評估報告環境影響差異分析報告（燕巢總機廠綜合廠房及立體停車場新建工程）」。
開發單位台灣高速鐵路股份有限公司表示，燕巢總機廠內目前已既設發電容量約3800瓩太陽能光電系統；本計畫後續在綜合廠房、變電站、立體停車廠及機車停車棚等新建設施的頂層，預計設置裝置容量合計約417瓩的光電板。
經環委確認，本案通過環評大會審查。（編輯：吳素柔）1150121
