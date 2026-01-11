高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

高鐵延伸屏東計畫進入環評階段。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕高鐵延伸屏東計畫將採進入高雄市區的「高雄方案」，目前已進入環評階段，根據鐵道局提交的環境影響說明書，計畫路線全長約26.2公里，規劃設置一座地下車站(高雄站)、一座高架車站(屏東站)及一處維修基地，兩座新設高鐵站皆與台鐵車站共站，雙鐵在車站的穿堂層即可轉乘。

「高雄方案」新設之高鐵高雄站位於台鐵高雄站北側之高鐵預留空間，與台鐵高雄站共站，另於台糖六塊厝農場新設高鐵屏東站，與台鐵遷建的六塊厝車站共站。

高鐵高雄站為地下車站，位於既有台鐵高雄站地下一、二層樓，室內空間規劃有穿堂層、月台層，穿堂層主要空間有售票大廳、票閘口、旅客候車大廳、站務辦公空間及機電空間，旅客可藉由穿堂層往返高鐵與台鐵車站，無須經過地面層，穿堂層並設置攤位，供來往旅客購物、休憩。 高鐵高雄站之月台層與台鐵月台採平行配置方式，月台長度420公尺，規劃1島式月台、1岸壁式月台、3股道。

台鐵高雄站目前已與捷運共站，未來再加上高鐵設站，將成為高雄市第二座的三鐵共構車站。

高鐵屏東站為高架車站，室內空間規劃有地面層、穿堂層、月台層，穿堂層主要空間有售票大廳、票閘口、旅客候車大廳、站務辦公空間及部份機電空間，旅客可藉由穿堂層往返高鐵與台鐵車站，無須經過地面層，穿堂層並設置攤位。高鐵屏東站規劃為島式月台，月台公共區至少長324公尺。

