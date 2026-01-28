高鐵延伸屏東、宜蘭屢挨批 陳世凱：專業評估不需質疑

交通部長陳世凱28日出席高鐵左營二檢廠上梁典禮。（蔡明亘攝）

高鐵延伸屏東及宜蘭2大計畫近日屢遭民間質疑，包括評估過程爭議、建設效益、設站點不佳等話題延燒。交通部長陳世凱今表示，交通部支持在工程科技可行、國家預算可負擔下，穩健並務實延伸路線。他強調，相關計畫的專業和理性評估不需要被質疑，歡迎關心此議題的人，理性務實地討論。

陳世凱表示，高鐵營運近20年，將邁入新階段，除迎接新車外，很多民眾關心高鐵延伸議題，交通路網和路線本就要漸漸延伸，交通部原則支持在工程科技可行、國家預算可負擔下，穩健並務實地延伸高鐵路線。

針對設站地點，陳世凱說，盼高鐵設站能均衡台灣，高鐵已確實做到這點，過去看到桃園青埔，似乎沒太多人住，現在已成新都市，左營過去在高雄也不是市中心，因高鐵設站也成了新的市中心，高鐵功能除了疏運，對於都市人口移轉、都市轉移，都會有幫助，高鐵建設在各面向都有考慮到。

對於北宜高鐵，多組民團與前交通部長賀陳旦明日將開記者會，批鐵道局踐踏軌道專業，美化數據刻意排除直鐵，將重申對多元方案納入的期待並釐清相關謬誤訊息，盼滿足鄉親知的權利。

陳世凱回應，歡迎各方理性並依據事實的討論，賀陳旦有擔任過交通部長，交通部的數據可否過度美化？對方應該相當清楚，在其任內數字有被美化過嗎？應該不會，因鐵道局提出的數據都是有所依據，交通部所有同仁包括鐵道局在內，除了鐵道專業，還找了許多專家學者共同評估，不是只有少數人評估。

「專業和理性評估不需要被質疑！」陳世凱提到，歡迎賀陳旦與所有關心高鐵延伸、交通建設議題的人，都可以理性、務實地來討論。

