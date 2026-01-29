高鐵延伸案爭議 陳世凱：務實討論

高鐵延伸至宜蘭跟屏東案，近來又引發爭議，包括前交通部長賀陳旦、前政委張景森都表達不同看法。對此，交通部長陳世凱今天(29日)在立法院表示，交通部在高鐵延伸議題上會採務實的做法。

交通部長陳世凱：『(原音)交通部在高鐵延伸議題上，我們立場是會務實延伸、科技可行、工程科技可行狀況下，國家財政能負擔下，我們會務實討論延伸議題。』

至於有人說要下戰帖辯論，陳世凱表示專業討論已經很多，包括在環評委員會上也經過多次討論，未必要用辯論的方式。

而總預算卡關也連帶影響到國旅補助，陳世凱表示，本來交通部的國旅補助方案，針對國人平日旅遊有第一天新台幣800元，第二天新台幣1200元，共2000元的方案，尤其國旅在4月到6月是相對淡季，業者非常期待。但現在總預算沒過，這筆預算就無法使用，對於暢旺跟提振國旅難免受到影響。