高鐵延伸爭議多 前交長槓現任

針對北宜高鐵計畫，前交通部長賀陳旦提出美化數據質疑，交通部長陳世凱（右一）28日表示，賀曾任部長，交通部數據可否過度美化？賀應很清楚。（蔡明亘攝）

圖為公民幫推、高鐵延伸宜蘭監督聯盟、台鐵產業工會等團體於2025年8月在環境部前舉行記者會，前交通部長賀陳旦（前）籲環境部高鐵延伸宜蘭環評會議停審，請環評委員守住最後的專業關卡。（本報資料照片）

高鐵延伸宜蘭、屏東爭議不斷，屢屢出現評估過程、建設效益、站點挑選等批評，前交通部長賀陳旦29日與民團召開記者會，批評鐵道局故意美化數據、神話高鐵以排除直鐵。交通部長陳世凱直言，賀陳旦自身也當過部長，數據可否美化？賀陳旦應很清楚。針對昔日與現任部長隔空交鋒，賀陳旦回應，不是想吵架，期待公開討論，不要認為「誰在懷疑誰的專業」。

賀陳旦將與公民幫推、高鐵延伸宜蘭監督聯盟等團體再發聲，批鐵道局刻意踐踏軌道專業，刻意排除直鐵真相，美化數據神話高鐵，且台鐵才公司化，卻將其生命線斬斷，又退居小弟，將重申對納入多元方案的期待並釐清謬誤訊息。

廣告 廣告

陳世凱回應指出，高鐵營運近20年，交通路網與路線本就要漸漸延伸，交通部支持在工程科技可行、國家預算可負擔下，穩健並務實地延伸高鐵路線。

針對延伸屏東於六塊厝設站遭質疑恐成蚊子站，陳世凱說，高鐵已做到均衡台灣，昔桃園青埔沒太多人住，現已成新都市，高鐵功能除疏運，對都市人口移轉、都會區轉移都有助益，因此高鐵建設在各面向都有考慮到。

陳世凱提到，歡迎各方理性並依據事實的討論，賀陳旦曾任交通部長，交通部數據可否過度美化？賀陳旦應很清楚，在其任內數字有被美化過嗎？應該不會，因鐵道局數據都有所依據，交通部除鐵道專業，還找專家學者共同評估，並非少數人討論。「專業和理性評估不需被質疑」！歡迎賀陳旦與所有關心高鐵延伸、交通建設議題的人，都可理性、務實地來討論。

賀陳旦表示，鐵道局從未將台鐵新自強號的能力，作為評估直鐵服務的選擇，且鐵道局過去也認為平行於國道5號、最直接路線是最佳方案，怎料高鐵以替代方案之姿出現，突然一切都變成高鐵更好，不再理會台鐵新車性能、水質報告、路線評估等，以上並非民間單方面意見，皆為客觀的事實。

賀陳旦強調，沒有懷疑大家的專業，只是擔心會不會為某種理由，讓北宜高鐵沒有全面且公平地討論，他一直提出說明，但鐵道局未完全回應質疑，盼在日前行政院長卓榮泰交辦交通部要再仔細評估後，能再提供意見，開記者會不是重複喊訴求。