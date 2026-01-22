高鐵延屏東進高雄市區 須進二階環評 環委關注8年交通黑暗期

交通部提出「高鐵延伸屏東計畫」，昨（21）日環境部環評大會審查確認須進入較嚴格的二階環評。高鐵延伸將從左營出發，經高雄市區為地下段，於鼓山、三民、苓雅、鳳山等區開挖隧道，往東連接屏東市。工程長達8年多，環委憂心影響交通、空品，也質疑路線與台鐵、快速道路重疊、缺乏必要性，要求鐵道局納入範疇界定進一步評估。

「高鐵延伸屏東計畫（沿臺鐵路廊經高雄車站方案）」路線全長26.2公里，包括17.6公里地下隧道，及8.4公里高架橋，路線是往東延伸，而非往南至南屏東。圖片來源：擷取自環評書件

高鐵延伸屏東 施工期8.8年

環境部昨日召開第44次環評大會，審查交通部鐵道局提出的「高鐵延伸屏東計畫（沿台鐵路廊經高雄車站方案）」。

鐵道局早在2022年就提出「高鐵延伸屏東計畫」，並完成範疇界定、進入專案小組實質審查。當時路線從左營出發，往東沿著後勁溪、獅龍溪進入鳥松區，再跨越高屏溪進入屏東市六塊厝。鐵道局表示，考量經過後勁溪路廊及石化廠區有公安疑慮，因此決定採高雄市區方案。

根據環說書，左營站僅能服務大高雄地區約1/4的旅運需求，過去已有壅塞現象，增設高雄站分流才能維持正常服務品質。行政院去年5月同意交通部以「高雄車站方案」提送環評。

高雄市區採地下段 挖隧道經密集住宅區

本案規劃增設高雄、屏東兩站，路線從既有左營站往南，在左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山等市區地底開挖總長17.6公里的隧道，再以8.4公里高架橋延伸至屏東市六塊厝，全長26.2公里，整體經費約2500億元。

環委之一、國發會參事林至美提醒，本案工期長達8.8年，應謹慎處理對鄰近居民造成的不便。環委張瓊芬則提出開挖地底對密集住宅區造成的地質風險，「會不會有建築物坍塌的問題，未來也要講清楚。」

本案挖方達548萬立方公尺，約可填滿將近2000個國際標準泳池。環委侯嘉洪要求鐵道局應在範疇界定提出土方運輸、暫置等規劃；也要注意未來大量運土車次經過市區，可能造成的交通、噪音、空品影響。

鐵道局副局長呂新喜回應，本案僅在站體附近採明挖覆蓋法，這時才需要封閉道路、影響交通。其他路段則用潛盾工法，「在地底慢慢挖」，除隧道進出口兩端外，中間路段的噪音、交通、空品影響應該不大，此外也因位置較深，對上方建築影響較小。

環境部今（21）日召開第44次環評大會，決議「高鐵延伸屏東計畫（沿臺鐵路廊經高雄車站方案）」進入二階環評。攝影：陳昭宏

已有台鐵、高屏二快 環委質疑高鐵路線必要性

除高鐵外，目前從左營到屏東也有其他路線連接，如台鐵及2024年底通過環評的「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」（高屏二快），環委劉小蘭、張瓊芬、吳義林都認為本案與既有路線高度重疊，「多開幾班左營到屏東的區間車就綽綽有餘了，搞不清楚它（高鐵）的需求性在哪。」閉門會議中有環委也質疑，路線往東延伸至屏東市，反而無法滿足南屏東交通需求。

針對為何選擇往東開、而非往南，鐵道局表示，曾評估高鐵延伸至小港、潮州方案，但有工程技術問題，且同樣會通過高雄前金、苓雅等建物密集區，恐怕有大量拆遷；小港還有石化管線風險，因此未成為最終方案。

本案也規劃在六塊厝農場現址、屏東高鐵特定區範圍設置高鐵屏東站，將與台鐵未來遷建至區內的六塊厝車站共站，東側也將建造17公頃的維修基地。圖片來源：擷取自環評書件

高屏溪沿岸草鴞出沒 環委提醒應完善調查

根據環說書引述過去「高屏二快」及林保署調查資料，高屏溪附近淺山、草生地或荒廢農耕地，為草鴞棲息熱區。本案規劃在六塊厝農場現址設置高鐵屏東站，並將與台鐵新六塊厝車站共站。也將在高屏溪、屏東科技產業園區之間設置17公頃的維修基地。

環委林敏宜提醒，草鴞是一級保育類、且民眾特別關注，應完善調查措施。鐵道局則承諾會在二階範疇界定時針對草鴞妥善規劃調查方式，也會納入鄰近其他調查計畫的成果，確保資料完整。

環評大會決議本案應進入二階環評，並要求鐵道局應提出對居民的社會、經濟衝擊評估，並強化說明開發必要性和經濟效益，包含與高屏二快、2022年「高鐵延伸屏東計畫」的比較，並考量路線、站址對區域發展的影響。也應加強生態調查、針對草鴞、紅隼等保育類動物提出保護對策，及施工、營運的影響減輕及補償措施。