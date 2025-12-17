高鐵延誤逾30分鐘、車蓋板噴飛 立委：螺絲鬆了？

高鐵安全引質疑！立委王鴻薇指出，近期高鐵連續發生重大事故，包括12月2日「剪錯線」導致2000人受影響，以及11天後車蓋板飛落農田意外。她強調：「假使當天的脫落是在都會區或者是在人煙比較稠密的地方，那是非同小可。」對此，高鐵承諾將詳查並確保不再發生，但民眾對高鐵的安全性仍存疑慮。交通部是否加強監督備受關注！

高鐵近期連續發生重大事故引發公眾關注，包括12月2日的通訊系統異常導致2000名旅客受影響，以及12月13日列車零件飛落農田的意外。立委王鴻薇指出，第一起事故實為人為疏失，是施工人員剪錯纜線所致；而第二起事故則是鋼鐵製外側車蓋板脫落，幸運掉落在農田無人傷亡。這些連續事故引發了對高鐵安全管理及設備維護的質疑，交通部門也面臨加強監督的壓力。

立委王鴻薇在質詢交通部次長林國顯時表示，交通部應該能夠掌握和了解高鐵的狀況，而不是每次事件發生後才處理。她特別指出，12月2日發生的通訊系統異常，在第一時間就已經知道是人為疏失，是因為「剪錯線的問題」才造成訊號故障。這起事故發生於當日上午9時19分，通訊系統異常長達1.5小時，造成4班次延誤超過30分鐘，影響約2000人。

剪錯線出包，高鐵喊冤「施工纜線與竣工圖不符」。（圖／TVBS）

高鐵對此解釋，行控中心已興建超過20年，設備日漸老舊，目前已規劃全面升級並進行相關工程。在行控中心控制室移至臨時場所後，依竣工圖進行舊纜線移除作業，但「資料傳輸光纜」並未出現於竣工圖中，導致施工人員將外觀與電話線近似的DTS纜線移除，造成系統異常。高鐵表示將對涉及疏失的相關人員依規懲處。一位通勤族在12月2日表示，在他通勤一年多來第一次碰到這個狀況，對此感到訝異。

更令人擔憂的是，僅僅11天後的12月13日，高鐵又發生設備損害事故。高鐵列車編組TR26在執行列車出場正線試運轉測試時，鋼鐵製的外側車蓋板竟然飛了出去。王鴻薇指出，幸好車蓋板是掉落在農田區，但她擔憂地表示：「假使當天的脫落是在都會區或者是在人煙比較稠密的地方，那是非同小可。」高鐵對此回應，事件發生後第一時間即刻進行巡檢，確認路線安全，未影響當日營運。他們承諾將詳細調查原因，確實釐清責任，並確保未來不再發生類似事故。

