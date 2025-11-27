高鐵彰化站傳愛 豐富部落孩童創作力

南投縣仁愛鄉萬豐國小的師生，在高鐵彰化站協助下，搭乘高鐵前往台北二日遊。（記者方一成攝）

台灣高鐵公司傳遞關懷，助部落孩童實現旅遊夢想！南投縣仁愛鄉「萬豐國小」的師生，今（二十七）日在高鐵彰化站協助下，搭乘高鐵前往台北二日遊。出發前，同學們在車站大廳演唱布農族歌曲，以充滿濃厚原鄉色彩的布農族傳統歌曲，與所有旅客分享出遊的喜悅。高鐵彰化站李元弼站長特別送上祝福，希望此行能讓孩童們體驗高鐵的舒適與便利，同時透過所見所聞，豐富生活創作力與想像力。

「萬豐國小」位於南投縣仁愛鄉曲冰部落，屬布農族聚落迷你小學，全校僅五十九位學生。校長曹峻昌表示，很多孩童未曾搭過高鐵，對於高鐵的奔馳感或窗外一景一物，只能憑空想像。特別感謝台灣高鐵的協助，讓這群偏鄉學童有機會圓夢出遊，相信對於學童在繪畫及生活知識上都有所收獲。

來自低收入戶的小柔，能用畫筆畫出高鐵列車、鐵道、隧道，過去從未去過台北，很想把所見所聞記下來，日後想再畫高鐵列車時，就可以在留白的車窗外，添加美麗風景。另外，來自單親家庭的阿恩說：「自從在課堂上看到高鐵影片，很想知道高鐵過山洞時長什麼樣子？我要一直看窗外，不眨眼！」

高鐵彰化站李元弼站長表示，台灣高鐵公司積極實踐企業社會責任，期待透過這趟旅程，開拓孩子們的視野，創造快樂學習的機會。未來，高鐵公司將持續深耕在地，為更多需要的人帶來正向力量，成就更溫暖、美好的台灣。