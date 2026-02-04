



為幫助弱勢學童開拓視野、豐富寒假生活，高鐵彰化站4日協助彰化家扶中心芬園據點的學童及師長，搭乘高鐵前往台北一日遊，行程將安排轉乘捷運到101參觀，體驗多樣化城市風貌。出發前，高鐵彰化站李元弼站長特地為學童們送上祝福，希望孩子們能藉由高鐵之旅，留下美好印記。

成員當中，就讀國三的小安與妹妹，來自隔代教養家庭，家中收入全靠祖母資源回收維持家計，對於能夠「出遠門」，經常抱持一個遙不可及的想像，此行是兄妹倆第一次圓夢搭乘高鐵，也是第一次前往台北。

高鐵彰化站助圓夢 家扶學童寒假快樂遊

彰化家扶中心王震光主任表示，目前彰化家扶中心共扶助北彰化691戶家庭，共1,215名兒童。他們因為家庭經濟弱勢，少有機會出遊，搭高鐵更是難以實現的夢想。感謝高鐵彰化站不遺餘力的協助，讓學童得以圓夢，成為學習路上最好的養份。

高鐵彰化站李元弼站長表示，台灣高鐵持續關懷社會，讓孩子們真實接觸時速三百公里的高鐵列車，體驗安全、舒適的高鐵旅程，同時感受社會的關懷。未來，高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，提供旅客安心乘車的環境空間及舒適便捷的旅運服務，積極實踐「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。

