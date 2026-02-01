高鐵彰化站產專區 招商碰壁

台灣高鐵12個車站中，位於彰化縣田中鎮的彰化站旅客量吊車尾，被網友戲稱是最荒涼的高鐵站。彰化縣政府去年標售該站產業專用區土地，全數流標，近日推動樂齡健康產業園區開發案也無人送件。彰縣府表示，土地交易放緩屬市場機制；另將重新檢討產專區開發案的開發條件，以利招商。

彰化高鐵特定區抵費地標售底價近年有升高趨勢，民國109年間，該地住宅區每坪約8萬元、產專區每坪約10萬元；114年間成長至住宅區底價12.6萬元起、產專區每坪14.2萬元。土地價格雖上升，但彰縣府標售產專區土地的情況卻十分冷清，113年僅標脫2筆，114年全數流標，今年1月30日首標更以流標收場。

有中小企業主透露，相較其他高鐵特定區，高鐵彰化站的產專區土地價格還算便宜，彰化站產專區土地難賣應該是與容積率及獎勵容積的限制過嚴有關，加上政府的限貸令，7波選擇性信用管制的政策下，讓房市急凍，而且目前中小企業也面對美國關稅等問題的挑戰，不難理解產專區土地賣不好。

彰縣府建設處長陳昌茂說，針對高鐵彰化站產專區，彰化縣都市計畫委員會已通盤檢討，也在2024年發布實施，產專區建蔽率由50％提高至70％、容積率由150％拉升到210％，調高後跟其他縣市高鐵站沒有差很多。

陳昌茂指出，早期確實因低建蔽率和容積率而有土地開發強度不高的問題，近3年來已經沒有這方面的疑慮，土地交易好壞應該是市場的問題。他強調，各縣市高鐵特定區規畫的地方產業發展各不同，彰化高鐵產專區就是朝向低汙染產業與樂齡健康產業為推動方向。

彰縣府在高鐵彰化站產專區內推動樂齡健康產業園區開發案，採先審查後投標的方式，1月30日第二次土地標售第一階段資格審查，再因無人送件流標收場。

彰縣府地政處指出，樂齡健康產業園區開發案流標的原因很多，除受房市大環境外，現行採買斷式的開發條件也有檢討空間，縣府將再邀集專家開會研議執行細節，尋求更靈活的模式，以加速開發時程。