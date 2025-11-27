高鐵推寶島箱 免運送到家再送乘車半價券
[NOWnews今日新聞] 台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」自12/1至12/31，攜手多家本土品牌推出限量「寶島箱」，每箱售價880元，下單即享免運直送到家，還可獲贈高鐵半價乘車電子優惠券乙張。
台灣高鐵說明，「寶島箱」內的商品價值1,200元以上，歲末感恩價僅售880元，絕對物超所值；台灣高鐵TGo會員點數還可在「T-Shopping高鐵線上購」折抵消費，每筆訂單最高可使用點數折抵商品總額50%，高鐵特別提醒會員，年底點數即將到期前，把握折抵良機，將點數兌換成喜愛的商品。
針對喜歡台灣美食的顧客，台灣高鐵推薦，吳寶春麥方店的「寶島箱」，內容精選酒釀桂圓、米蘭水果二款麵包以及無嫌鳳梨酥；或是雲林「情人蜂蜜」精選三款台灣風味蜂蜜；以及南投「和菓森林紅茶莊園」的小三紅禮盒組，精選多款日月潭紅茶，都是100%台灣在地產出的好滋味；而喜歡文創商品的文青，台南「錦源興」採用復古印花設計呈現出的正港台灣味。此外，礁溪長榮鳳凰酒店的面膜、花草茶以及櫻花蝦蔥酥脆，兼顧美味與實用。透過「T-Shopping高鐵線上購」，每個「寶島箱」通通只要880元，還可直送到家。
高鐵分享，「T-Shopping高鐵線上購」獨家聯名商品區，更是必逛亮點！台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名節慶禮盒，也在活動期間推出限量感恩優惠價1,088元(原價1,380元)，內含超萌粉紅兔兔玩偶帆布包、專屬造型小夜燈、散發柔和舒暢氣息的冬日暖陽擴香。凡購買再加贈珍藏版聯名慣性車乙個，可愛的P助車頭點綴活潑俏皮的海芋花，只送不賣，收藏價值滿分；精緻且富質感的禮盒，絕對是粉絲們必收。
高鐵表示，TGo會員消費還可使用點數折抵訂單金額，輕鬆把點數兌換成喜愛的商品，盡享超值美好。
