高鐵推「寧靜車廂」上路5個月 2人遭拒載 原因曝光

台灣高鐵自2025年9月22日起推動「寧靜車廂」，宣導旅客在車廂內使用3C須戴耳機、講手機應至玄關、交談降低音量，以提升整體乘車品質，新制上路初期曾因親子搭乘與勸導標準引發討論，實施至今約5個月，期間僅有2起旅客因酒醉或情緒失控、屢勸不聽而遭拒載，強調此規範不適用於嬰幼兒、孩童，以及因疾病影響自主能力的旅客。

台灣高鐵指出，「寧靜車廂」主要勸導對象為成人不當使用手機、3C產品或大聲喧嘩行為，其中以車廂內講電話的比例最高，約占近5成；其次為使用3C未戴耳機與成人高聲交談，新制實施期間，服務人員多以口頭勸導為主，絕大多數旅客在提醒後都能配合，實際影響營運的案例相當有限。

針對外界關注拒載情況，高鐵表示，新制上路以來僅有2起解除運送契約案例，分別為旅客酒醉或情緒失控，經多次勸導仍未改善，已嚴重影響其他乘客權益，才依法請其下車。

至於親子搭乘爭議，高鐵重申，嬰幼兒、孩童及因疾病影響自主能力的旅客，不列入勸導範圍，為避免誤會，高鐵已更新車廂文宣，強調「美好高鐵、寧靜同行」的核心精神，盼旅客彼此尊重與體諒，未來將持續傾聽旅客意見，讓「安靜、舒適、友善」成為高鐵車廂的共同文化。

