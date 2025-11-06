高鐵提前搭車換票新制11月10日上路

台灣高鐵宣布，11月10日起，將落實對號座旅客提早1小時以上搭車須先換票規定。（蔡明亘攝）

台灣高鐵今年1至9月載客逾6024萬人次，較去年同期增約200萬人次。過去高鐵對號座旅客提前搭車有免換票彈性措施，但觀察每日有超過2000個空位被浪費，考量避免座位浪費、保障其他民眾購票權益，11月10日起，對號座旅客若提早1小時以上搭車須先換票，持手機票證者可直接用手機退票重購。

台灣高鐵早期為方便對號座旅客臨時調整行程提供權宜措施，免換票即可經人工閘門查驗後進站，提前搭乘其他車次空位或自由座，但此現象愈來愈頻繁，假日或疏運期間未換票提前搭車人數更多，造成原班次座位浪費，影響整體乘車品質及其他民眾權益。

廣告 廣告

據統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每日造成約2000多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。

高鐵旅客運送契約規定，對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效。高鐵說明，為利旅客從容候車，目前自動驗票閘門開放對號座旅客可於票面發車時間前1小時進站，是以需要先行換票的旅客，距離原購車次的發車時間皆在1小時以上，應有充足換票時間。

台灣高鐵提到，實施初期，各站將規畫特定窗口提供快速換票服務，持手機票證旅客除可至窗口換票，也可用手機退票重購，更省時方便，若有個人特殊因素如緊急醫療需求、家人突遭變故等請主動告知，車站人員將積極協助，敬請旅客配合規定，發揮同理心，對號座旅客欲提前超過1小時進站乘車，先換票再搭車，確保自身與其他旅客權益。