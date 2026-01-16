高鐵搶票大當機 他建議「ibon、語音訂票」1分鐘就成功 網實測：語音也掛

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

春節將至，不少人準開開始訂購回鄉的高鐵票。高鐵公司今（16）日正式開放搶購，讓高鐵官網、APP瞬間湧入大量人潮，造成系統大當機。不過，有網友在Threads上分享搶票技巧，他指出，在搶票時選擇用ibon機台的話，很快就買到車票，也有人分享用語音西統訂票，也能順利在1分搶到過年返鄉車票。消息曝光後，引起大批網友熱議。

高鐵公司今（16）日正式開放搶購，讓高鐵官網、APP瞬間湧入大量人潮，造成系統大當機。（圖／台灣高鐵公司）

高鐵為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊的需求，此次2026春節疏運加開了395班次列車（南下170班、北上225班），並宣布於16日零時起開放購票，不過，時間一到官網和APP大當機，不斷顯示「購票系統忙碌中，請稍後重新操作」，官網甚至直接顯示「網路訂票系統暫停服務中」，不少人因此苦等半小時才買到票。

對此，有網友把語音訂票過程實測分享到Threads上並表示，他藉此方法成功在1分鐘訂到過年直達車的票，根本沒有當機的問題。不過，後續也有網友用語音訂票系統實測語音訂票也當機。

不少網友也陸續在留言區表示：「23:57就語音也掛」、「我試了，結果也是語音訂票也是進不去」、「如果app訂票顯示系統忙碌中，語音也一樣掛」、「00:00就搶完了」、「沒用 一直系統忙碌中」。



