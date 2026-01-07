高鐵攜手「百家飯店」推永續慢旅！訂房加購車票78折 再抽萬元小旅行

記者李育道／台北報導

「永續美好 慢遊台灣」專案入住雲品溫泉酒店經典山景客房（含早晚餐）每晚12,500元起（圖／高鐵提供）

永續旅遊成為近年旅遊市場新趨勢，台灣高鐵宣布延續與交通部觀光署合作，攜手全台逾百家飯店推出「永續美好 慢遊台灣」專案，即日起至12月31日止，旅客於合作飯店官網訂房，可加購高鐵票享有平日78折、假日及疏運期間85折優惠，並同步推出抽獎活動，有機會獲得價值逾萬元的「永續小旅行」，一次帶走車票、住宿與在地體驗行程。

專案入住和逸飯店‧高雄中山館舒適客房（含早餐）每晚3,300元起（圖／高鐵提供）

台灣高鐵表示，為鼓勵旅客以行動支持低碳交通與永續旅遊，活動期間，TGo會員若入住具「環保標章旅館」之合作飯店，並透過「T-EX行動購票」App完成手機取票與搭乘，即可響應車票無紙化，每票再加贈TGo會員點數100點。

廣告 廣告

「永續美好 慢遊台灣」專案入住台北圓山大飯店高級客房（含早餐）每晚6050元起（圖／高鐵提供）

本次專案網羅多元永續旅宿與在地文化體驗，包含入住台北圓山大飯店高級客房（含早餐）每晚6,050元起，贈送圓山手繪地圖環保餐具組與西密道文化導覽；中部旅客可選擇雲品溫泉酒店經典山景客房（含早晚餐）每晚12,500元起，入住即可參與負碳排計畫，並享生態缸導覽或福裕紅茶莊園導覽體驗；南部旅遊則可選擇和逸飯店‧高雄中山館，每晚3,300元起含自助式早餐，另可品嚐在地友善農食並加贈壽山動物園門票。

更多三立新聞網報導

星宇員工不滿年終僅1個月！張國煒認「聽到了」親自說明：請大家諒解

牽車走斑馬線算違規？機車駕照「1／30起考1050題新題庫」連錯直接掰了

國5春節、228連假塞車時段曝！北向「這時」塞到深夜 啟動高乘載管制

好市多凍漲10年首調會費 會員實際計算：每月多不到13元

