高鐵攜手LINE TODAY 推出春節限定燈號預估服務
台灣高鐵春節疏運（2/13-2/23）即將展開，總計11天加開395班次列車、提供2,162班次列車的旅運服務。為有效均化自由座人潮，節省旅客排隊等候時間。台灣高鐵今年首度攜手LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新公共服務！高鐵公司建議，春節期間準備利用自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY「生活頻道」預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間，享受更加順暢、舒適的高鐵旅程。
台灣高鐵依據歷年疏運經驗與累積近20年大數據資料，結合AI預測模型，提供旅客可於每日營運前30分鐘查詢當日全線各站、全天自由座預估排隊等候時間；搭配當日即時售票狀況，持續滾動調整以確保資訊更新，並更加符合車站實際狀況；依自由座旅客抵達車站至上車所需排隊等候時間，以每20分鐘為一級、共分五級，更以綠/黃/紅三種顏色提醒；預估等候20分鐘內，先以1個綠燈表示；預估等候20~40分鐘為2個黃燈、40~60分鐘為3個黃燈；預估等候60~80分鐘改為4個紅燈，80分鐘以上則為5個紅燈。高鐵公司希望旅客能夠避開尖峰時段，節省寶貴時間。
此外，疏運期間人潮眾多，高鐵台中站也再次呼籲旅客，行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；敬請使用BSMI或NCC認證合格的行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理；旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。
台灣高鐵統計，截至11日上午8時止，已有121萬2千人次完成對號座訂票。提醒旅客應預留更充裕時間，提早到站準備，避免因人潮過多而延誤行程。年節期間旅客攜帶行李較多，使用手扶梯時可能重心不穩，嚴重時將影響自身及其他旅客安全，台灣高鐵公司特別提醒，攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，敬請提早到站並搭乘電梯；搭乘手扶梯的旅客，請緊握扶手、站穩踏階，以確保安全。
此外，高鐵台中站提醒，考量列車空間有限，敬請旅客乘車時將隨身及小型行李放置於座位上方行李架，讓行李區空間留給大型行李，並注意勿將行李妨礙車門及旅客動線，更不得以行李或物品佔用座位。列車抵達時，敬請遵守先下後上之乘車禮儀，並禮讓搭乘該班車次對號座的旅客優先上下車，共同維持乘車秩序；下車旅客請於列車到站前提早準備，不下車的旅客勿阻擋車門或通道。敬請旅客發揮公德心、相互體諒，讓春節行程更順暢，返鄉出遊更順心。
農曆春節為國人最重視的傳統節日，台灣高鐵除投入最大運能，全力協助旅客順利返鄉、平安過好年，今年也將於台北站及台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行即時監控，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，必要時將啟動「運具聯防」機制，適度將高鐵台中站的旅客，移轉搭乘台鐵或國道客運的加班車。
更多新聞推薦
其他人也在看
高鐵自由座要排多久？用LINE就可看「等候時間」 春節11天限定
高鐵表示，燈號將依自由座旅客自抵達車站至實際上車的預估排隊時間分級，每20分鐘為一級，共分五級，並以綠、黃、紅三色區分。預估20分鐘內上車顯示1個綠燈；20至40分鐘為2個黃燈；40至60分鐘為3個黃燈；60至80分鐘顯示4個紅燈；若超過80分鐘，則顯示5個紅燈。高鐵希望透過視...
過年高鐵自由座還要排多久？看LINE就知道！ 首推「排隊燈號預估」一看就懂
農曆新年連續假期，大量人潮南來北往，熱門時段的車票總是一位難求，高鐵的自由座經常擠滿許多旅客。為了有效均化自由座人潮，節省旅客排隊等候時間，台灣高鐵今年首度與LINE TODAY合作，推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新公共服務！春節期間準備利用自由座的旅客，可藉此預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省時間，享受更順暢的高鐵旅程。
台灣高鐵推春節限定「等候預估燈號」 假期搭自由座「看LINE避人潮」
春節連假即將到來，台灣高鐵除了加開列車化解春節疏運人潮，今年更首度攜手LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新公共服務，春節期間準備利用自由座的旅客，可以透過LINE T...
高鐵春節新服務！自由座等候時間「即時預測」LINE TODAY也能查
[Newtalk新聞] 春節連續假期返鄉人潮湧現，台灣高鐵公司推出限定「自由座等候時間」預估燈號服務！民眾除可透過高鐵官方網站或App，也能使用LINE TODAY「生活頻道」預先掌握各站自由座的預估等候時間，以減省時間。 台灣高鐵今日公告，將與LINE TODAY合作共同推出春節疏運期間限定的「自由座等候時間」預估燈號公共服務，民眾可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App以及點選LINE TODAY生活頻道查詢即時的自由座資訊，預先掌握當日各站預估的排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，避開尖峰人潮、節省時間。 台灣高鐵指出，本次服務項目依據歷年疏運經驗與近20年大數據資料，並結合AI預測模型。旅客可於每日營運前30分鐘，查詢當日全線各站、全天自由座預估排隊等候狀況，並搭配當日即時售票狀況，滾動式調整確保資訊即時更新。 台灣高鐵表示，預估方式依自由座旅客抵達車站至上車所需排隊等候時間計算，以每20分鐘為一級、共分五級，更以綠/黃/紅三種顏色呈現：預估等候20分鐘內，先以1個綠燈表示；預估等候20~40分鐘為2個黃燈、40~60分鐘為3個黃燈；預估等候60~80分鐘改為4個
高鐵延伸宜蘭 鐵道局：班次受限為直鐵最大障礙
（中央社記者黃巧雯台北11日電）高鐵延伸宜蘭案引發討論，鐵道局長楊正君今天說，鐵道局做過多項建設環評，皆一致性標準，而遭否決的直鐵方案，關鍵在於樹林至七堵間容量瓶頸，班次受限，這是直鐵最大障礙。
喝兩口水夜晚頻跑廁所？漢方專家：「腎氣」不足是關鍵，泡杯「黑果實」一覺到天亮
對於50歲以上的女性來說，夜晚頻繁起夜（夜尿）往往與「更年期」息息相關。年輕女性的夜尿多半來自膀胱過動或發炎；然而，更年期後的女性，則是因為荷爾蒙分泌減少、身體老化、心血管或腦部疾病、糖尿病等綜合因素，導致生理機能發生變化。
春節高鐵疏運啟動！加開395班次 首推LINE自由座等候燈號
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導台灣高鐵春節疏運將於2月13日至2月23日登場，為期11天，期間加開395班次，總計提供2,162班次列車服務，以因應返鄉與出...
過年搭高鐵自由座要等多久？ LINE推五級燈號秒懂
台灣高鐵首度攜手LINE TODAY推出春節期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新公共服務，建議春節期間準備利用自由座的旅客，可透過高鐵網站、「T-EX行動購票」App查詢及LINE TODAY 「生活頻道」掌握各站預估自由座排隊時間，優先選擇綠色燈號時段搭車，避開尖峰人潮、節省時間。
高鐵春節自由座等候時間 LINE TODAY燈號一目了然
台灣高鐵春節疏運2月13日至23日展開，11天加開395班次列車、提供2162班次旅運服務。為有效均化自由座人潮、節省旅客排隊等候時間，台灣高鐵公司今年首度攜手LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新公共服務。
春節自由座等多久？高鐵攜LINE TODAY推預估燈號
（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣高鐵宣布攜手LINE TODAY，推出春節疏運期間限定的自由座等候時間預估燈號，依旅客抵達車站至上車所需排隊時間分5級，以綠、黃、紅燈提醒，選綠燈時段搭車可避開人潮。
微軟出手！獨立遊戲《Alumeria》外觀太像《Minecraft》，被版權砲從Steam下架
最近一款名為《Alumeria》的獨立遊戲無預警從 Steam 平台遭到下架，引發社群熱議。根據開發者 Unomelon 公開在 Disocrd 和 BlueSky 的資訊顯示，這次下架是因為收到了來自微軟的數位 DMCA 侵權通知。微軟在通知中指控《Alumeria》使用了《Minecraft》的相關內容，包含但不限於遊戲玩法和美術素材，侵犯了其著作權，導致 Valve 必須依照法律程序暫時移除該遊戲的商店頁面。
台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍
生活中心／李明融報導農曆新年將至，國人海外旅遊熱情徹底引爆，最新數據顯示，2026年春節期間出境機票預訂量呈現爆發式增長，其中韓國「濟州島」以翻漲超過6倍的驚人數據奪下成長冠軍，躍升為黑馬城市，與日本札幌、福岡及韓國釜山等城市共同領跑春節市場。為了因應這波高峰，桃園機場已提前部署長達18天的疏運計畫，預估總運量將高達274萬人次，並規劃增加179架次加班機，全力投入運能以應對後疫情時代最強勁的海外旅遊需求。
宣導超多次別用！行李束帶卡住...桃機輸送帶又故障 地勤搖頭
為了防止行李箱爆開、提升在行李轉盤上的辨識度，並增加防盜安全性，許多旅客會在行李箱外綁上束帶，不過日前旅客分享，因行李束帶卡住，導致桃園機場輸送帶故障，影響行李處理時間；消息曝光，釣出一名工作人員回應，雖然已經宣導多次「盡量不要用綁帶」，仍因勸導未果導致故障發生，相當無奈。
搭錯班！乘客搭機赴休士頓 6小時還沒抵達結果飛到日本
美國聯合航空（United Airlines）近日發生一起罕見的航班烏龍事件。一名乘客原本計劃從洛杉磯經由休士頓轉機前往尼加拉瓜，卻在不知情的情況下誤搭上飛往日本東京的班機，最終抵達羽田機場。
桃園機場春節出國人潮多 出入境尖峰時段出爐
今年春節有9天連假，許多民眾安排出國旅遊，桃園機場預估出境尖峰日落在明天至小年夜（13日至15日），入境尖峰日為初四至初六（20日至22日）。因應馬年春節連假疏運高峰，機場公司提醒，旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，並留意託運、手提行李物品攜帶規定，加速安檢通關效率，多搭乘大眾運輸工具往來機場，確保行程安全順暢。
過年賞櫻不用上山！彰化芬園上萬棵櫻花大爆發超壯觀
本周就是農曆春節假期，適逢櫻花盛開的季節，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的上萬棵洲府枝垂櫻、八重櫻、河津櫻大爆發，美不勝收，遊客漫步在花海中都直呼「不用上山就能欣賞到壯觀花海，真是太美了！」過年期間整個園區都是一片「紅通通」，充滿年味喜氣，賞櫻正是時候。
陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再
國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名...
影》九九峰氦氣球樂園今開幕 168米俯瞰鳥嘴潭絕美風光
南投縣長許淑華11日主持九九峰氦氣球樂園開幕暨試營運記者會，偕立院副院長江啟臣、立委馬文君及游顥、草屯鎮長簡賜勝等人率先體驗，氦氣球緩緩升至168公尺高空，寓意一路發，飽覽九九峰鋸齒狀連峰，俯瞰烏溪及鳥嘴潭風光，許淑華說「九九峰相當漂亮，未來不排除推出夜間搭乘活動，感受南投之美」！
用LINE就可以查！高鐵推自由座等候預估燈號
[NOWnews今日新聞]即將迎來春節9天連假，高鐵在2月13日至23日疏運期間總共加開395班次列車，一共提供2,162班次。然而，部分旅客考量行程不確性等因素，選擇搭乘自由座，但卻在月台面臨無止盡...
旅遊車潮湧入 初三北向竹苗國道恐塞到凌晨
[NOWnews今日新聞]明（13)日即將迎來春節疏運，根據預報春節小年夜前溫暖舒適，而春節連假期間初一至初三為訂房高峰，特別是苗栗台中、宜蘭等地，高公局預估有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部熱門景...