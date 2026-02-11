高鐵攜手LINE TODAY 春節疏運查詢自由座等候時間

記者李佩玲／臺北報導

過年搭高鐵自由座要等多久？看LINE就知道。台灣高鐵公司今（11）日宣布攜手LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號服務；春節期間準備利用自由座的旅客可透過LINE TODAY「生活頻道」查詢當日各站預估自由座排隊等候時間，避開尖峰人潮。

高鐵春節疏運期間為2月13至23日，總計11天加開395班次列車、提供2162班次列車的旅運服務，根據高鐵統計，截至今日上午8時止，已有121萬2千人次完成對號座訂票。

為有效均化自由座人潮，節省旅客排隊等候時間，高鐵今年首度攜手LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新公共服務。高鐵依據歷年疏運經驗與累積近20年大數據資料，結合AI預測模型，提供旅客可於每日營運前30分鐘查詢當日全線各站、全天自由座預估排隊等候時間，並搭配當日即時售票狀況，持續滾動調整確保資訊更新。

高鐵表示，自由座旅客抵達車站至上車所需排隊等候時間，以每20分鐘為1級、共分5級，並以綠、黃、紅3種顏色提醒；預估等候20分鐘內，先以1個綠燈表示；預估等候20至40分鐘為2個黃燈、40至60分鐘為3個黃燈；預估等候60至80分鐘改為4個紅燈，80分鐘以上則為5個紅燈。

高鐵建議，春節期間準備利用自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App，以及LINE TODAY「生活頻道」預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮。

此外，高鐵也呼籲旅客，行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；並使用BSMI或NCC認證合格的行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，以便發生異常狀況及時處理；旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

高鐵攜手LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號服務。（高鐵提供）