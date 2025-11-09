高鐵改作業「刷刷刷」被嫌吵！全場起雞皮疙瘩：問題不是音量

生活中心／周希雯報導

台灣高鐵9月推出「寧靜車廂」，針對車廂內講電話、看影片不使用耳機的民眾舉牌提醒，本是為了營造安靜的乘車環境，卻引發一系列爭議；事後高鐵撤除宣導圖卡，改為口頭提醒及柔性引導。不過近日1名教師透露，自己只是在高鐵上面改作業，紅筆發出「刷刷刷」的聲音竟被乘客要求「小聲一點」，令她相當無奈。貼文一出掀起兩派論戰，有網友坦承，問題並非出在音量，「會起雞皮疙瘩！」

原PO在Dcard發文表示，近期因工作需要搭高鐵往返，為了妥善利用時間，她帶著學生們的作業上車批改，紅筆發出摩擦的聲音；卻被同排男乘客告知，「不好意思，你可以改小聲(力)一點嗎？」原PO坦言，雖然當下一度愣住，但後來也將改作業力度變小，她不禁尷尬心想「還是有聲音欸，真的很不好意思」，因此後來乾脆換紅筆，沒想到再度被提醒，令她無奈說，「不知道大家有沒有遇過類似的情況，紅筆的聲音只會刷刷刷而已」。

老師高鐵改作業「紅筆刷刷刷」被嫌吵！一票人秒懂「不是音量」：起雞皮疙瘩

雖然寧靜車廂已經取消，不過原PO透露，在高鐵批作業仍2度被旁邊乘客提醒。（圖／民視新聞資料照）

貼文一出引發兩極反應，有一派力挺原PO，「那還真的什麼事都不能做耶，看書也不行因為翻閱聲會吵到人，也不能滑手機因為可能有指尖碰觸到螢幕的聲音，只要出門就有各種聲音、被影響，那麼敏感要改變的應該是自己不是別人」、「完全不覺得怎樣，但在過分安靜的空間裡，只要有一點點細碎的聲音就很明顯，且容易引起煩躁，覺得太安靜也不是什麼好事」。

老師高鐵改作業「紅筆刷刷刷」被嫌吵！一票人秒懂「不是音量」：起雞皮疙瘩

不少網友直言，這類紅筆發出的摩擦聲音，會令人起雞皮疙瘩。（圖／民視新聞資料照）

對此，有網友曝光背後原因，「不是大小聲的問題，我是很怕這種筆的磨擦聲，跟刮保麗龍一樣，會起雞皮疙瘩」、「這紅筆的聲音讓我很害怕」、「光看文字就會打冷顫」、「有沒有可能這隻筆的聲音，對他的耳朵來說，類似指甲刮黑板ㄋ」、「我自己是老師，我真的會怕那種紅筆的聲音，我不敢用這種紅筆」、「彩色筆我也很害怕」、「斷斷續續、距離不到30公分、持續5分鐘以上，不規律噪音超級惱人」。

