高鐵故障1.5小時「2千人受影響」！官方公布退費辦法

高鐵今(2)日上午9時19分發生通訊系統異常，導致4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人。 圖：取自台灣高鐵新竹站（資料照）

[Newtalk新聞] 高鐵今(2)日上午9時19分發生通訊系統異常，導致4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人，對此高鐵公司表示，照旅客運送契約辦理退費，較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上未滿60分鐘時，退還實收票價之50%，遲延60分鐘以上時，退還實收票價全額。

高鐵公司表示，台灣高鐵今(2)日上午9:19發生通訊系統異常，經搶修後已於10時49分修復完成，各車次逐步恢復準點運行。事件發生後高鐵公司第一時間即於企業網站公告異常訊息，並在各車站加強廣播並增派人力，協助旅客乘車。本事件造成約4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人。

針對受影響的乘客，高鐵公司指出，將依照旅客運送契約辦理退費，除優惠活動另有規定者外，旅客搭乘列車抵達目的地車站時間，較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上未滿60分鐘時，退還實收票價的50％，遲延60分鐘以上時，退還實收票價全額。

