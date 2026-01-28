高鐵新世代列車「N700ST」8月抵台 未來尖峰運能有望提升25%

台灣高鐵積極準備新世代列車N700ST引進後各項準備工作，其中，被喻為N700ST未來在台灣的新家左營基地增建「第二車輛檢修廠」，今（28）日舉行上梁典禮。預估12組N700ST全數上線後，尖峰時段運能將提升25%，隨著車隊持續擴大，台灣高鐵將進一步針對城際旅運特性，靈活規劃多元停靠模式，有效分流短、中、長程旅客，提升整體服務品質。

台灣高鐵為有效提升運能、提供旅客更舒適的旅運服務，2023年經董事會通過「新增高鐵列車組採購案」，將參考日本最新N700S車種，打造12組專屬台灣高鐵的N700ST新世代列車，首部新車今年7月即可自日本出廠，預計8月運抵台灣。

台灣高鐵董事長史哲在致詞時特別感謝交通部與鐵道局各界在N700ST導入過程中的協助，更感謝高雄市政府用在地的熱情與行政力，協助N700ST新家順利落腳左營基地「第二車輛檢修廠」。

史哲表示，台灣高鐵的營運服務，一半是旅客在白天看得到的、一半是在深夜看不到的，而看不到的正是夜間軌道與列車的維修工作。台灣高鐵投入一半人力 ，在營運結束後到隔天發車前短短5小時，爭取時間完成各項安全檢修，確保隔日能夠準點、順利運行。

為迎接N700ST列車將從今年下半年起陸續抵台，台灣高鐵各項準備配套作業正進入緊鑼密鼓的倒數階段，左營基地「第二車輛檢修廠」即為其中最重要的項目之一。預計2027年12月完工，未來除可做為N700ST及700T 二種列車駐車空間外，並可執行全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業，維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，滿足未來車隊規模擴增所增加的維修及駐車需求。

為迎接N700ST列車將從今年下半年起陸續抵台，台灣高鐵各項準備配套作業正進入緊鑼密鼓的倒數階段。（台灣高鐵提供）

左營基地「第二車輛檢修廠」興建工程於2024年1月動工，由台灣世曦工程顧問公司設計監造、宏昇營造承攬興建，全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有6股檢修軌。值得一提的是，「第二車輛檢修廠」已成功取得綠建築合格級證書，興建過程中將大量採用低碳的建材與設備，更規劃在屋頂廣設太陽能板、配備廢水回收再利用等環保裝置，完工後將是台灣高鐵公司第一棟擁有綠建築認證的基地，以落實台灣高鐵實踐ESG的企業社會責任。

台灣高鐵通車營運已滿19年，迄今累計旅運超過9億8千萬人次。為因應未來旅運需求並提升服務品質，台灣高鐵公司積極引進新世代列車N700ST，總計採購12組。第一組N700ST列車預計今（2026）年8月運抵台灣、2027年下半年開始投入營運服務。

