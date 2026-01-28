高鐵新世代列車2》高鐵左營第二檢修廠明年完工 維修量能提升23.7％

左營基地「第二車輛檢修廠」正在興建中。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／高雄報導〕台灣高鐵公司預計今年8月引入第1輛新世代列車N700ST，並在明年8月投入營運。高鐵公司今天(28日)在高雄左營舉辦左營基地第二檢修廠上梁典禮，待檢修廠明年底完工後，車輛維修能量將從現行約38組提升至47組，提升約23.7%；最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，提升約13.6%。

高鐵公司目前有34組列車，型號都是700T。高鐵公司向日本JR東海公司購買12組最新的列車N700S，做出台灣專屬版「N700ST」。等12輛新世代列車全數都抵達台灣後，高鐵的列車組總數就會達到46組，尖峰時段運能將提升25%。

左營基地「第二車輛檢修廠」興建工程在2024年1月動工，由台灣世曦工程顧問公司設計監造、宏昇營造承攬興建，全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有6股檢修軌，造價51億元。

今年1月完成二檢廠鋼構製造及主柱、主樑吊裝作業，目前分區執行鋼構校正、電焊及防火漆噴塗等作業，後續規劃執行「玻璃帷幕」與「金屬頂板安裝及內部裝修」施工，並預計2027年底完工。

配合新世代列車N700ST引進，未來可在第二檢修廠執行2種車型的日檢、月檢及自動列車控制系統(ATC)車載號誌的檢修等重要維修任務；未來新車引進、車隊擴大，也可用來停駐列車，增加車輛調度空間；此外，廠內月台可執行車輛手工清洗作業，同步完成維修與清潔，提升列車運用效率。

台灣高鐵公司指出，「第二車輛檢修廠」已成功取得綠建築合格級證書，興建過程中將大量採用低碳的建材與設備，更規劃在屋頂廣設太陽能板、配備廢水回收再利用等環保裝置，完工後將是台灣高鐵公司第1棟擁有綠建築認證的基地。

