高鐵新列車明年8月抵台！尖峰運能增25％ 史哲揭最新製車進度

記者柯美儀／台北報導

台灣高鐵公司史哲董事長(左)與鐵道技術中心張簡嘉壬教授(右)於「鐵道技術展」現場合影。（圖／高鐵公司提供）

第9屆日本「鐵道技術展」於11月26日至29日在日本東京盛大舉行。台灣高鐵董事長史哲特別親自率團赴日參訪，並與協力製作新世代列車（N700ST）及負責新車引進相關配套工程的廠商會談，也持續深化與國際鐵道同業之交流合作。第一組列車預計明（2026）年8月運抵台灣，史哲預估，2028年新車全數投入營運服務時，尖峰發車能力可較現行提升約25％。

高鐵新世代列車N700ST現正循序製造中，第一組列車預計明年8月運抵台灣，經靜態及動態測試、確認安全無虞後，預計2027下半年正式投入營運。高鐵董事長史哲近期也數度赴日，確認製車進度，並協調相關事宜。

史哲表示，讓旅客早日體驗N700ST列車先進的造車科技，及舒適、貼心的服務，是當前最重要工作之一；為確保列車引進作業順利，台灣高鐵累計已派出上百人次赴日本洽談各項接車細節，並完成14梯次、逾百人次赴日本受訓，左營基地也正增建「第二檢修廠」駐車及維修空間。此外，燕巢總機廠等基地也將同步調整擴建將近50處場域，以因應未來二種車型維修所需空間。預估2028年新車全數投入營運服務時，尖峰發車能力可較現行提升約25％。

高鐵公司2012年起與高科大進行產學合作，共同設立鐵道設備實驗室，至今合作開發43案，範圍橫跨零組件、設備本土化以及系統開發等，也推動鐵道技術協同教學與維修實習生專案，培育鐵道技術人才。本次於「鐵道技術展」中展出的雙方合作研發成果，包括工程車輔助資訊運算系統、工程車旅程資訊投射裝置、高速鐵路專用廣播系統主機、集電弓影像及列車訊號監控主機、列車音訊軌道電路讀取器、高速列車專用應答子讀取器、道旁風速/雨量/水位校正器等。

「鐵道技術展」是日本國內規模最大的專業展覽會之一，自2010年起約隔年在東京近郊舉行。展覽內容橫跨鐵道各領域，涵蓋鐵道與交通系統、土木與基礎建設技術、列車、運行管理、旅客設施、電力、運輸、內裝以及旅客服務等最新技術。除了企業展覽外，並透過研討會與企業發表，持續發佈最新的產品、技術與內容，成為鐵道產業技術交流與展示的重要平台。

