高鐵新制上路！11月10日起「早一小時進站」須換票

台北市 / 綜合報導

高鐵換票新制，將從這個月10日上路！過去為了讓旅客，彈性調整乘車時間，想要提早搭車的旅客，在人工閘門查驗，不用換票就能進站。然而這樣的措施，卻造成每天約2000多個座位被浪費；為了保障民眾權益，高鐵決定10日起，提早一小時以上搭車的民眾，對號座旅客必須先換票，而有手機票券並且尚未取票的人，也可直接從手機，進行換票作業。

尖峰時間，高鐵站裡，滿滿都是人潮，為了有效利用，乘車座位，高鐵將推出，換票新制度。華視新聞記者姚俐安說：「旅客從10日開始，如果想要提早一個小時乘車，需要先進行換票的程序，換票方式，除了有特定窗口之外，只要你持有手機票券，也可以在手機上，直接操作。」

過去為了讓旅客，彈性規劃自己的，乘車時間，想要提早一小時搭車，不需換票，只要在人工閘門查驗，就能進站，然而因為許多人，沒有退掉原本購買的票券，導致平均每日約有2000多個座位被浪費，累計每個月超過6萬個座位，無法讓其他旅客使用，現在新制上路，就是希望能夠有效分配座位，保障其他旅客的乘車權。

旅客說：「新制度會比較好是因為，有些人如果提早來搭車，就變成其他人會沒有位子坐。」

記者VS.旅客說：「很不方便，(多了一個程序？)，對對，那行程就會耽誤到了。」對於新制的做法，民眾反應不一，也有人與其他國家的大眾運輸，進行比較，像是在日本乘坐新幹線，必須先買乘車券，再分階段劃位選位，減少指定席被浪費的風險，也有網友表示，每次要拿兩張票真的很麻煩，高鐵新制10號上路，能否有效減少座位浪費，值得觀察。

