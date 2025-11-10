高鐵新制！對號座提前乘車先換票 每天減少浪費2000個座位

提前搭車請先換票！高鐵對號座新制今天上路。（圖：張文祿攝）

台灣高鐵對號座今（10日）起新制上路。「對號座」旅客若想提前一小時以上改搭不同班次的列車，即起必須先更換想要搭乘班次的車票，才能進站搭車，避免原班次座位閒置，方便更多臨時搭高鐵的旅客也能買到票。

過去高鐵為方便旅客調整行程，原本對號座旅客免換票，即可經由人工閘門查驗後進站，提前搭乘其他車次空位或自由座，導致高鐵每月超過6萬個對號座位遭閒置，平均每天造成約2000多個座位浪費。不少旅客抱怨，整趟旅程中，對號車廂內一直有空位都沒人坐，但上車前明明看到車站電子看版顯示該班列車已無對號座位。今起落實新制，對號座旅客想提早搭車要先改票，必須提早1小時以上搭車、先行換票，以利原座位釋出，可供其他旅客購買。

台灣高鐵表示，實施初期各站特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間，持手機票證旅客可到窗口換票或直接以手機退票重購。