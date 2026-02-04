高鐵新模式「不停台中」 週六限定「看完演唱會多1班」

台北市 / 綜合報導

高鐵現今已經成為民眾，南北來往重要的大眾工具，去年搭乘人數以及營收都創下新高，為了持續提升運輸效率與乘車體驗，台灣高鐵近年不斷調整營運策略。2日開始最新上路的，是新增的「1985車次」夜間加班車，以全新停靠模式行駛，從北部一路直奔南部，大幅縮短行車時間，另外還有週六限定「1575車次」，讓看完演唱會的民眾有更多選擇。

天后蔡依林，一身蛇紋戰袍，和舞者們完美配合，各種大型道具，搭上Mommy的歌聲舞蹈效果十足，2026年才剛開始，已經有許多藝人，接連到大巨蛋開唱，但到了演唱會尾聲，不少非雙北的民眾，迫於趕車壓力，只能忍痛錯過壓軸表演，對此高鐵也有所調整。

廣告 廣告

2日開始，高鐵加開夜間班次，每週六增加22：30從南港出發，沿途會停靠台北，桃園新竹和台中，主打北部週末有演唱會展覽等。

中北部民眾能更好規劃返程時間，另外週一至五，高鐵也開啟「全新模式」10點南港發車停靠台北板橋後，直達台南高雄。

民眾：「我覺得是還滿不錯，因為很多都是從中南部，上來工作的朋友們，或是同事們，他們會覺得說，每一站都加開，這樣子會對上班，或是回家來說比較方便。」

民眾：「這樣可以疏散一些人流吧，有人會為了趕回家，然後就沒留下來看完演唱會，演唱會都會有安可嘛，然後他們就不能留下來看。」

過往平日10點後，從台北到台南高雄，只有10點16分的車次可以選擇，行車時間都要90分鐘起跳。

加開1985車次後，不但有更多選擇，還讓台北至台南車程，縮短至83分鐘，北高則縮短為95分鐘，南部民眾返家速度更快，更達到分流成效，高鐵加開班次調整模式，成為夜貓子一大福音。

原始連結







更多華視新聞報導

尖峰時段搭車「自備板凳」擋道 高鐵：勸不聽可拒載

北宜將環評！ 直鐵成本低vs.高鐵速度快 交部：多方採納

通勤像走鋼索！ 吊橋地板快掀起 原民會：將修繕

