高鐵新班表增南北直達車，「這5班」為何直接跳過第2大站台中？2/2起實施，一理由曝光

高鐵日前宣布2月2日起增開6班列車，其中周間5班列車為北高直達車，讓台北到台南僅需83分鐘，台北到高雄僅需95分鐘。只是，這也引起地方立委不滿，認為台中為第二大站，為何會跳過？ 對此，高鐵解釋，現行列車已超過99%有停靠台中站，新開車次是為提供台南、高雄兩地旅客，晚間結束商務旅程，能有快速返家的選擇。

高鐵公司日前宣布，2026年2月2日(一)起，每周將增開夜間時段南下列車，共計6班次，讓總班次達到1134班次。

值得留意的是，周間增開的5班車次，晚間10點從南港出發，沿途停靠台北、板橋、台南、左營，首度跳過台中站，但讓台北到左營僅需95分鐘，但也讓台中在地立委質疑，「為何跳過第二大站台中」？

高鐵宣布增班 北高僅需95分鐘

高鐵公司日前宣布2/2（一）起再增班，增開車次將採全新停靠模式。其中，周間增開的1985車次，每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站。

此外，周六增開的1575車次，晚間10:30自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。

高鐵公司指出，1985車次讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則為95分鐘；週六增開的1575車次，自南港站發車後，中途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站，提供分流效果。

行駛日 車次 南港 台北 板橋 桃園 新竹 台中 台南 左營 周間 1985 22:00 22:10 22:18 — — — 23:33 23:45 周六 1575 22:30 22:41 — 23:00 23:12 23:36

地方立委質疑：為何跳過台中？

只是，高鐵全新的停靠模式，也引起台中在地立委質疑。尤其，台中站是高鐵歷來人流第二大的重要站點，北部往返中部都會區人口眾多。

國民黨立委楊瓊瓔直言，「台中站是全線第二大站，怎麼能被忽視呢」？她強調，台中高鐵站不只是轉運樞紐，更承載了我們中彰投生活圈龐大的通勤、就醫和商務需求，高鐵此舉錯置了交通運量。

楊瓊瓔為此提出三點訴求，要求每月公開各站上下車與停靠比數據，台中站停靠比例要達90%至95%。另因在新制上路前，先試辦後調查滿意度。

高鐵：台中停靠比已達99%

只是，高鐵公司澄清，每周高鐵班次共有1134班次，僅有5班次未停靠台中站，已有超過99％班次都有停靠台中站。此外，1985班次前、後5分鐘均有列車停靠台中站。相反地，並非所有班次都有串接起台北站或左營站。

高鐵公司說明，新開車次提供台南、高雄二地旅客，晚間自台北返家有更快、更多的選擇。高鐵也呼籲旅客，在夜間乘車前務必特別注意所搭乘班次的停靠站，避免誤乘過站耽誤行程。

有不少南部民眾也直呼，過往南北通行車輛必定經過台中，讓有南北往返民眾購票不易，贊成高鐵增開北南直達車，分散購票壓力。





